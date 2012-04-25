Yemekleri Ã§ocuklar yaptÄ±, anneler yedi

Bu kez yemek bloggerlarÄ± oturdu, mutfaÄŸa Ã§ocuklarÄ± girdi. Ä°gloâ€™nun 23 Nisan etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± mutfak etkinliÄŸinde yemekleri Ã§ocuklar yaptÄ±.

MenÃ¼de balÄ±k kÃ¶fte vardÄ±

Anne ve babalarÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k aÅŸÃ§Ä±larÄ±n yamaklarÄ± olarak tezgaha Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ä°glo mutfaÄŸÄ±nÄ±n menÃ¼sÃ¼nde; balÄ±k burger, Akdeniz salatasÄ± ve muzlu puding vardÄ±. Yemek yapmak konusunda ebeveynlerini aratmayan Ã§ocuklarÄ±n, balÄ±k kÃ¶ftelerini yaparken keyiflerine diyecek yoktu.

Bundan sonra kÃ¶fteleri evde de minikler yapacak

KÃ¶fte yapmanÄ±n pÃ¼f noktalarÄ±n Ã¶ÄŸrenen minikler, usta aÅŸÃ§Ä±lara parmak Ä±sÄ±rtacak maharetli elleri ile kÃ¶ftenin hamurunu yoÄŸururken bundan sonra evde kÃ¶fteleri kendilerinin yapacaÄŸÄ±nÄ± belirttiler.

SalatayÄ± keyiflerince hazÄ±rladÄ±lar

Akdeniz yeÅŸilliklerinden oluÅŸan salata kasesine mÄ±sÄ±r, salatalÄ±k, havuÃ§, turp gibi damak tatlarÄ±na uygun bulduklarÄ± eklemeleri yapmayÄ± ihmal etmeyen minikler, sosun sÄ±rrÄ±nÄ± baÅŸ aÅŸÃ§Ä± Ã–zden YÄ±lmaz ablalarÄ±na sormayÄ± ihmal etmedi.

Ben de Esin kÄ±zÄ±mla katÄ±ldÄ±m

Her ne kadar anneler Ã§ocuklarÄ± ile gelmiÅŸ olsa da, Ã–nder bu iÅŸ iÃ§in fazla bÃ¼yÃ¼k olduÄŸundan mutfaÄŸa benim iÃ§in manevi kÄ±zÄ±m Esin girdi. Evde olsa annesi ve ben yemek yaparken tÃ¼m malzemelerden uzak tuttuÄŸumuz Esinâ€™in burada ÅŸef aÅŸÃ§Ä±nÄ±n kendisi olacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmesi Ã§ok hoÅŸuna gitti. YemeÄŸe hangi malzemenin ne kadar konacaÄŸÄ±ndan, hangi soslarÄ±n kullanÄ±lacaÄŸÄ±na kadar her konuda kendi karar veren Esin, mutfakta otorite olmanÄ±n keyfini Ã§Ä±kardÄ±.

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Pratik ve lezzetli

Ã‡ocuklarÄ±n yemeyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nerek evde balÄ±k kÃ¶ftesi yapmÄ±yordum. Ancak balÄ±k gibi soframÄ±zda her hafta en az iki kez bulunmasÄ± gereken bir gÄ±dayÄ± Ã§ocuklarÄ±n sevdiÄŸi bir yemek tarzÄ± olan hamburger ekmeÄŸi ile hazÄ±rlamak doÄŸrusu aklÄ±ma gelmemiÅŸti. BalÄ±k burgerleri tÃ¼m Ã§ocuklar iÅŸtahla yedi. Ã–zellikle Ã§ocuklarÄ±na balÄ±k yediremeyen annelere denemelerini Ã¶neririm. Eminim Ã§ocuklar beÄŸenecekler.

Tijen hanÄ±mâ€™la ayakÃ¼stÃ¼ sohbet

Lezzetibol.com blogunun yazarÄ± ve aynÄ± zamanda Ä°gloâ€™nun yemek danÄ±ÅŸmanÄ± olan Tijen Aktayâ€™la ayakÃ¼stÃ¼ Ä°gloâ€™nun levrek ve Ã§uprasÄ±ndan bahsettik. FirmanÄ±n piyasaya sunduÄŸu bu iki balÄ±k, Akdenizâ€™de yetiÅŸtiriliyor. Denizden Ã§Ä±ktÄ±ktan 90 dakika iÃ§inde fileto edilmiÅŸ, Ã¶zel bir limon sosu ile marine edilmiÅŸ ve poÅŸetlenmiÅŸ oluyor. Ãœstelik balÄ±ÄŸÄ± bu poÅŸetten Ã§Ä±karmadan kaynamÄ±ÅŸ suya atÄ±yorsunuz ve 14 dakikada piÅŸiriyorsunuz. BalÄ±k piÅŸerken hava ile temas etmiyor, kendi sÄ±vÄ±sÄ±nda ve Ã¶zel sosunda piÅŸiyor. BÃ¶ylelikle lezzetinden bir ÅŸey kaybetmediÄŸini belirtiyor Tijen HanÄ±m. Bir de not dÃ¼ÅŸÃ¼yor; Ã§iftliklerdeki bu balÄ±klarÄ±n daha lezzetli olmasÄ± iÃ§in onlarÄ± balÄ±kla besliyorlarmÄ±ÅŸ.

Yemeklerimizin yapÄ±lÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± ve iÃ§lerinde neler olduÄŸunu merak edenler iÃ§in;

SOMON BURGER

MISIRLI VE BEZELYELÄ° NARENCÄ°YE SOSLU AKDENÄ°Z YEÅžÄ°LLÄ°KLERÄ° SALATASI

MUZLU PUDÄ°NG

HazÄ±rlayan: Funda Ã‡amÃ¶zÃ¼