Yemek İsimleri - En Bilinen Yemeklerin İsimleri İle Anlamları

Yemek ve mutfak her toplumda kültürün bir parçasıdır ve sadece zorunlu bir ihtiyacını yani beslenmesinin sağlanmasından ibaret değildir.

Yemek İsimleri

Mutfak ve yemek konusu insanların ortak noktalarının başında gelmektedir. Bilhassa son zamanlarda yerel ve yöresel yemeklerin yanında dünya mutfaklarına da kolaylıkla ulaşma olanağı ortaya çıkmıştır. Bilhassa büyük şehirlerde Çin mutfağından, Meksika mutfağına, Alman pastalarından, Viyana Şinitzeli'ne, Rus mutfağının ünlü gulaş yemeğine kadar geniş bir yelpazede yabancı yemekleri bulmak ve tüketmek olanaklıdır.

Hem yerel anlamda hem de yabancı mutfaklarda yemek isimlerinin ortaya çıkışının genellikle ilginç öyküleri vardır. Yemek isimlerinden bazılarını sıralarken, ülkemizin yörelerine ve bazı ülke mutfaklarının ünlü yemeklerini esas aldık:

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Mutfakları: Şanlıurfa yöresinin tatlısı olan "şıllık" tatlısı şuruplu bir tatlıdır. "Çiğ köfte" de bu yöreye aittir. Siirt yöresine ait "perde pilavı" çok lezzetli ancak zahmetli bir yemektir. Mardin yöresine ait "kaburga dolması" Diyarbakır'ın meşhur "haşlanmış içli köftesi" en güzel örneklerdendir. Erzurum'un "cağ kebabı" ya da Kars'ın meşhur "Kaz yemeği" de unutulmaz tatlardandır. Hataty'in "biberli ekmeği, kabak tatlısı" nefis lezzetlerden sadece bir kaç örneğidir. Malatya'nın "kiraz yaprağı sarması" mutlaka denenmesi gereken yemeklerdendir. Gaziantep'in ünü ülke sınırlarını aşmış bulunan "baklavası, lahmacunu, yuvalaması, patlıcan kebabı, ezo gelin çorbası, zerde ve zeytin böreği" sayılacak enfes lezzetli yemeklerdendir.

Akzdeniz, Ege, Marmara Bölgelerinin Mutfakları: Edirne'nin meşhur yemeklerinden "yaprak ciğer, Arnavut ciğeri" nefis bir yemeklerdir. "Tekirdağ köftesi" en güzel köftelerden birisidir. İzmir ilinin ismi ile anılan "İzmir köfte" de başka güzel bir yemek çeşididir. İzmir'in "boyoz ve kumrusu" da elbette unutulmamalıdır. Afyonkarahisar'ın "kaymağı, sucuğu ve haşhaşlı böreği" ayrı birer lezzettir. Mersin yöresinin "tantuni ve cezeryesi" de elbette enfes lezzetlerdendir. Balıkesir'in "köftesi, höşmerim tatlısı" , Bursa'nın "İskender kebabı ve kestane tatlısı" sadece ilk akla gelen nefis tatlardandır.

Karadeniz, Trakya, İç Anadolu Bölgelerinin Mutfakları: Karadeniz'in "mısır ekmeği, fasulye kızartması, pideleri, kuymak ve hamsi pilavı" gibi yemekleri oldukça meşhurdur. Trakya'da hamur işleri yaygın olup, "boşnak böreği, su böreği ya da sütlü tatlıları" unutulmamalıdır. İç Anadolu Bölgesinin nefis "tarhanası, etli ekmeği" enfes lezzetlerdendir.

Günümüzde ülkelerinden çıkıp tüm dünyaya yayılan bazı ülke ve yemekleri şunlardır: Almanya'nın "Alman pastası, Şinitzel ve Karaormanpastası". İtalya'nın "pizza ve bolonez soslu makarnası", Çin ve Japnya'da dünyaya yayılan "Sushi", Fransa'nın "Kruvasan ve soğan çorbası", Amerika'dan yayılan "Hamburger ve Cheesburger" gibi fast food ürünleri.

En Bilinen Yemek İsimleri İle Anlamları

Ülkemizin bazı yemek isimleri hem çok ilginçtir hem de bazılarının öyküsü vardır. İşte bunların bir kısmı şöyledir:

Analı kızlı: Bu yöresel yemek Gaziantep'te yapılır. Sulu bir yemektir ve içinde içli köfte büyüklüğünde ve onun yarısı kadar yuvarlanmış küçük köfteler bulunur. Yemeğin içindeki büyüklü küçüklü köftelerden ismini alan bu yemek son derece lezzetli ve yapımı zahmetlidir.

Çiğ Köfte: Rivayete göre Hz. İbrahim'i yakabilmek için tüm odunlar toplanmış ve halk yemek pişirecek odun bulamamıştır. Bunun üzerinde eti ve ince bulguru üzün süre yoğurmak suretiyle hazırlanan bu yemek icat olmuştur.