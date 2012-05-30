Yemek atıklarını ne yapıyorsunuz?

30 Mayıs-5 Haziran tarihleri arası Açlıkla Mücadele Haftası. Çeşitli kurumların yıl boyunca sürdürdükleri çalışmalar, bu hafta süresince yeniden gündeme taşınırken bireysel olarak yapabileceklerimizi ise hatırlamakta fayda var.

Neredeyse her gün evlerimizden tüketemediğimiz yiyecekleri çöpe atıyoruz. Ancak bunları değerlendirmek için birçok alternatif de mevcut. Örneğin;



• Artan yemekleri başka bir yemeğe dönüştürmek (Pilavı çorbaya, bayat ekmekleri peksimet ve ekmek tatlısı vb. yiyeceklere dönüştürmek gibi)



• Kızartma yapılan yağları biriktirip geri dönüşüm için toplayan belediyelere göndermek



• Artık yenmeyeceği düşünülen yiyecekleri en yakın hayvan barınaklarına yollamak ya da sokaktaki hayvanların yiyebileceği alanlara koymak



Tüm bunlar alışkanlık haline getirilebilecek ve kıt kaynakları israf yapmadan değerlendirmeyi sağlayacak birkaç öneriden ibaret. Ancak Greenpeace İletişim Sorumlusu Deniz Sözüdoğru, bu tip eylemlerin evde temizlik yaparken tozları halının altına saklamak gibi sorunun kaynağını görmezden gelmek şeklinde yorumluyor. Sözüdoğru, asıl kalıcı çözümün nasıl getirileceğini şöyle açıklıyor:

“Öncelikle gıdaların çöpe gitmesi küresel bir paylaşım sorunudur. Yani politik bir sorundur, dolayısıyla çözümü de politiktir. Dünyadaki açlık sorunun da nedeni gıdaya erişimdedir. BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün İsveç Gıda ve Biyoteknoloji Enstitüsü’ne yaptırdığı araştırmaya göre, dünyada her yıl 1 milyar tondan fazla gıda çöpe gidiyor. Gelişmiş ülkelerin 222 milyon ton olan atık miktarının Sahra Altı Afrika bölgesinin yıllık gıda üretimiyle aynı. Bu gıda atıkları aynı zamanda su, toprak, enerji sarfiyatına yol açtığı için sera gazı salımını artırdığı da vurgulandı. Aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin ve doğal varlıkların da tükenmesine yol açıyor.”