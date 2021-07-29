Yeliz isminin anlamı nedir? Yeliz ne demek? Yeliz adının özellikleri, analizi ve kökeni
Heyecan ve büyük bir umutla yeni doğacak bebeklerini bekleyen ebeveynler, bir yandan da bebekleri için ideal bir isim arayışına girmektedir. Kız çocukları için ülkemizde son yıllarda sıkça tercih edilen isimlerin başında Yeliz ismi gelmektedir. Yeliz isminin anlamı nedir? Yeliz ne demek? Yeliz ismi Kur’an’da geçiyor mu? İşte, tüm soruların yanıtlarını derledik.
Yeliz ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Yeliz ismi sadece kız çocukları için kullanmaktadır. Yeliz ismi aydınlık, güzel ve havadar anlamlarına gelmektedir.
Yeliz İsminin Anlamı Nedir? Yeliz Ne Demek?
Ülkemizde Yeliz ismine sahip ortalama kişi sayısı 200 bin civarıdır. Yeliz isminin rengi pembe olmakta ve ismin anlamları havalar, güzel ve aydınlık olarak geçmektedir.
Yeliz İsminin Özellikleri
Çok narin ve duygusal yapılara sahiplerdir. Girdikleri ortama kısa süre içerisinde ayak uydurabilir ve kendilerini sevdirmeyi başarabilirler. Yardımsever ve şefkatli kişiler olarak bilinirler. Aşk hayatlarını sonuna kadar yaşar ve aşkı için ölürler.
Yeliz İsminin Analizi
Yeliz ismi 5 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;
Y: Geçmiş üzüntüleri sürekli yaşar ve ansızın ağlamaya başlayabilir.
E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası oldukça karmaşıktır. Ani çıkışlar yapabilir.
L: Özellikle sanatsal yönden oldukça yetenekli ve başarılıdır.
İ: Kırılgan ve oldukça duygusal bir yapıya sahiptir.
Z: Güneşli havada geçmeyi ve okumayı çok sever.
Yeliz Adının Kökeni
Yeliz adının kökeni Türkçedir.
Yeliz İsminin Yanına Yakışan İsimler
Yeliz isminin yanına yakışan kız isimleri; Yelda, Yelim, Yelis, Yelsu.
Yeliz isminin yanına yakışan erkek isimleri; Yelbay, Yelal, Yel, Yeldan, Yelen, Yeltekin, Yeleser.
Yeliz İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?
Geçmiyor.