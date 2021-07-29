Yeliz isminin anlamı nedir? Yeliz ne demek? Yeliz adının özellikleri, analizi ve kökeni  

Yeliz ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Yeliz ismi sadece kız çocukları için kullanmaktadır. Yeliz ismi aydınlık, güzel ve havadar anlamlarına gelmektedir.

Yeliz İsminin Anlamı Nedir? Yeliz Ne Demek?

Ülkemizde Yeliz ismine sahip ortalama kişi sayısı 200 bin civarıdır. Yeliz isminin rengi pembe olmakta ve ismin anlamları havalar, güzel ve aydınlık olarak geçmektedir.

Yeliz İsminin Özellikleri

Çok narin ve duygusal yapılara sahiplerdir. Girdikleri ortama kısa süre içerisinde ayak uydurabilir ve kendilerini sevdirmeyi başarabilirler. Yardımsever ve şefkatli kişiler olarak bilinirler. Aşk hayatlarını sonuna kadar yaşar ve aşkı için ölürler.

Yeliz İsminin Analizi

Yeliz ismi 5 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

Y: Geçmiş üzüntüleri sürekli yaşar ve ansızın ağlamaya başlayabilir.

E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası oldukça karmaşıktır. Ani çıkışlar yapabilir.

L: Özellikle sanatsal yönden oldukça yetenekli ve başarılıdır.

İ: Kırılgan ve oldukça duygusal bir yapıya sahiptir.

Z: Güneşli havada geçmeyi ve okumayı çok sever.

Yeliz Adının Kökeni

Yeliz adının kökeni Türkçedir.

Yeliz İsminin Yanına Yakışan İsimler

Yeliz isminin yanına yakışan kız isimleri; Yelda, Yelim, Yelis, Yelsu.

Yeliz isminin yanına yakışan erkek isimleri; Yelbay, Yelal, Yel, Yeldan, Yelen, Yeltekin, Yeleser.

Yeliz İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.