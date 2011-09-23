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Yelda Baler’le Fotoğraf Dersleri

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Yelda Baler’le Fotoğraf Dersleri
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Fotoğraf meraklılarına kapsamlı bir eğitim.

İstanbul Oyuncak Müzesi’nde 6 yıldır devam eden Fotoğraf dersleri ile katılımcılar amatör fotoğrafçılıktan profesyonelliğe ilk adımı atıyorlar. 4 Ekim’de başlayacak olan dersler fotoğrafçı, gezgin, yazar Yelda Baler tarafından verilecek. 

“Fotoğraf Dersleri” öncelikle dijital veya analog makine ayırımı yapmaksızın fotoğrafın temel teknik bilgilerini öğretip, çekilmek istenilen konuyu doğru bir şekilde fotoğraflayabilmeyi amaçlıyor. 2 ay süren kurların ardından katılımcılara İstanbul Oyuncak Müzesi tarafından katılım sertifikası veriliyor. Kayıtlar şimdiden başladı.

Işığı, rengi ve kompozisyonuyla doğru fotoğraf çekmeyi, estetik bakış açısıyla etkili fotoğraf kareleri yakalamak için eğitimler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Bilgi ve Kayıt için

İstanbul Oyuncak Müzesi

Ömerpaşa Caddesi, Dr.Zeki Zeren Sokağı, No: 17 Göztepe-İstanbul

Tel: (0216) 359 45 50 – 51

info@istanbuloyuncakmuzesi.com

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