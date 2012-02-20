Yelda Baler ile fotoğraf dersleri

Yelda Bayer ile fotoğraf dersleri, dijital veya analog makine ayırımı yapmaksızın fotoğrafın temel teknik bilgilerini öğretip, çekmek istenilen konuyu doğru bir şekilde fotoğraflayabilmeyi amaçlıyor. Her kur döneminin sonunda katılımcılara İstanbul Oyuncak Müzesi tarafından katılım sertifikası veriliyor.

Işığı, rengi ve kompozisyonuyla doğru fotoğraf çekmeyi, estetik bakış açısıyla etkili fotoğraf kareleri yakalamayı istiyorsanız, fotoğraf eğitimlerine kesinlikle katılmalısınız. Fotoğraf dersleri haftada bir gün ve iki saat olmak üzere iki aylık kurslar halinde, 6 teorik 2 uygulama olarak yapılmaktadır. Dış mekan uygulamarı toplam 4 saattir.



Temel fotoğraf eğitimi ders programı

* Neden fotoğraf çekiyoruz? Fotoğraf makineleri, objektifler, film özellikleri, filtreler, flaşlar, tripod’lar, dijital makineler, ışık ve ışığın kullanımı

* Diyafram/Enstantane, pozlandırma, braketing, ışık ölçümleri, alan derinliği



* Kompozisyon: algılama, altın oran, ufuk çizgisi, ritm-denge, doku, sadelik-zenginlik, yatay-dikey kadraj, perspektif



* Çekim teknikleri: Portre, iç dış mekan çekimleri, flaşlı çekimler, manzara, gün batımı, ters ışık, yakın çekim, hareketli çekim, gece

çekimleri, kar fotoğrafları



* Uygulama : İstanbul içinde iki farklı mekanda fotoğraf çekim atölyesi



* Çekilenlerin değerlendirilmesi, çekim hataları, altın kurallar

Başlangıç tarihi: 21 Şubat Salı

Saat: Dersler her Salı saat 19:15-21:15 arasıdır.

Geniş bilgi ve kayıt için:

İstanbul Oyuncak Müzesi - Tel: (0216) 359 45 50 – 51