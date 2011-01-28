Yekta Kopan’la “Okumak/Yazmak”

Yekta Kopan’dan okumak, yazmak, dinlemek, yorumlamak, tartışmak, eleştirmek pratiklerini içeren bir atölye çalışması ve bütün bunların ekseninde, katılımcının kendi yaratıcılığının kaynaklarını araması, karşınızda!

“Kurmaca” bir dünyanın unsurları üstünden katılımcıların kendilerine ve yaşama doğru yapacakları bir yolculuk. Atölye çalışması boyunca, katılımcılarla birlikte hem Türk ve Dünya edebiyatının yetkin örneklerinin okuması gerçekleştirilecek hem de katılımcıların yazı çalışmalarına kapılar açılacak.

Her Hafta Beyin Fırtınası

Bu süreçte; kurmaca metinlerde zaman, mekan, karakter, olay örgüsü, anlatım teknikleri incelenecek. Ayrıca, yazmak ve yaratıcılık arasındaki ilişki, kurmaca metinlerin kaynakları konularında pratik çalışmalar yapılacak. Her hafta okuma ve yazma üstüne eğlenceli, düşündürücü ve zihin açıcı çalışmalar yapılacak.

Perşembe günleri 20.00-22.00 arası, 10 Hafta (haftada 2 saat, toplam 20 saat) sürecek atölye çalışmasına katılımcı sayısı, 12 olacak. Eğer, bu çalışmaya katılmak istiyorsanız 0 212 252 4556 'dan Ayşegül Yeşim'e ulaşabilir veya info@zeynofilm.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Elinizi çabuk tutun, bu çalışma kaçmaz!