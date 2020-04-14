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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 14.04.2020 - 01:38 | Son Güncelleme:

Yekta İsminin Anlamı Nedir? Yekta Ne Demek?  

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Yekta İsminin Anlamı Nedir? Yekta Ne Demek?  
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Yekta ismi kız ve erkek çocukları için kullanılabilen unisex bir ad olarak öne çıkıyor. Güzel anlamı ile beraber ayrıca telaffuzu üzerinden de beğeni toplayan isimlerden biridir. Son dönemlerde bebekler için kullanılmak istenen ve araştırılan isimler arasında yer almaktadır. Peki, Yekta isminin anlamı nedir? Yekta ne demek? İşte detaylar.

 

Yekta ismi Farsça kökenli bir ad olarak Türkçede yer alır. Özellikle hem kız hem de erkek çocukları adına kullanıldığı için son dönemlerin yaygın isimleri arasında bulunmaktadır. Yekta Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ‘tek ve eşsiz’ gibi anlamlara geldiği görülmektedir.

 Yekta Ne Demek?

 Yekta çok özel anlamı bulunan ve manası ile büyük beğeni toplayan en güzel isimler arasındadır. Farklı anlamları ile beraber ister kız ister erkek çocuğunuz için bu ismi verebilirsiniz.

 - Tek,

 - Eşsiz,

 - Benzersiz,

 Böylesi çok güzel anlamları ile beraber çocuklara verilebilecek en etkili ve özel isimler arasında yer almaktadır. Yekta adı genelde tek başına kullanılan bir isimdir. Ancak aynı zamanda farklı isimlerle bir araya getirilerek güzel bir bütünlük yakalamak mümkün.

 Unisex bir isim olması ile beraber internet üzerinde çok sık araştırılan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca okunuşu ve telaffuzu üzerinden rahatlıkla söylenebilen isimlerden biridir. Merak edilen konular arasında ayrıca Yekta isminin Kur'an'da geçip geçmediği öğrenilmeye çalışılıyor. Yekta Kur'an-ı Kerim'de yer almayan bir addır.

 

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