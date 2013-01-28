Yedi Kule, cinayetin sırlarını fısıldıyor

İmparatorlukta akan ilk padişah kanı… Unutulmuş bir strateji oyunu ekseninde kurgulanmış bir cinayet. 7 Taş, 7 kule, 7 ruh ve katledilmiş genç bir padişah! Genç Osman’ın öldürülüşündeki tek suçlu sadece Yeniçeriler miydi? Herkes hatta Osman’ın ruhu bile Osman’a yalan mı söylemekteydi? Sayfa6 Yayınları’ndan çıkan Yedi Kule, yüzlerce yıllık karanlık sırları fısıldamakla kalmayıp, Osmanlı tarihine ve günümüze bambaşka gözlerle bakmanızı sağlayacak!

Genç Osman’ın öldürülüşü Osmanlı tarihinin en trajik katliamlarından biridir. Peki Genç Osman gerçekten de tarih kitaplarının yazdığı gibi Yeniçeriler’in doymak bilmez hırsı yüzünden mi katledilmiştir? Yoksa Osman’ı henüz 18 yaşındayken trajik bir sona götüren olayların ardında, günümüzde kuralları unutulmuş, taşları kaybolmuş ve ustaları yok olmuş bir strateji oyunu mu yatmaktadır?

Yedi Kule… Yedi Taş… 17 Mayıs 1632 gecesi… Filizkıran fırtınasının altında bir piyade ve bir alim… Yedikule’de buluşan Katip Çelebi ve kale komutanı Yeniçeri Dizdar Hüseyin Ağa sık sık yaptıkları gibi Satranc-ı Rumi oynamaktadırlar. Altın Kapı’nın önünde, Hüseyin’in hazırlattığı taraçanın içinde her zamanki gibi yalnızdırlar. Hava kararmakta, yağmur çiselemektedir. İki dost tatlı bir sohbete dalmak üzereyken beklenmedik bir misafir çıkagelir; Genç bir köylü ile beraberinde karalar içinde bir derviş. Gecenin onlara hazırladığı sürprizlerden habersizdirler. Konuşmaları tam on yıl önce hemen arkalarındaki kulede, daracık bir odada öldürülen genç sultan Osman vakasına odaklanır. Yeniçeri Hüseyin ve Katip Çelebi o gece oynadıkları oyunun sonunda kendilerini hiç ummadıkları bir yerde bulacaklardır. Çünkü yürekleri yakan bir soru düşecektir akıllarına: Genç Osman neden öldürüldü?

Her ikisi de o günlerin tanığı olan Katip ve Yeniçeri, meraklı gencin sorularıyla kendi hikayelerini anlattıkça havadaki gerilim artar. Tartışmanın çatışmaya dönüştüğü bir anda gencin saygısızlığına sinirlenen yeniçeri yatağanıyla onu korkutmak üzere bir hamle yapar. Ancak karşısında o ana kadar sessizce oturmuş olan dervişi ve kılıcını bulur. Asıl şimdi kendilerini bir oyunun içinde bulurlar. Karşılarındaki bu köylü genç kimdir? Artık bu oyun Satranc-ı Rumi dedikleri oyunun ta kendisidir. Piyade, Alim, Sipahi, Vezir, Şah, Ruh ve Casus… Onlar bu kasvetli gecede Genç Osman’ın ölümünün ardındaki sırları eşeledikçe hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlayacaklar. Oyunun sonunda ise ellerinde sadece bir ‘şah’ ve ‘ruh’ kalacak….



Osmanlı tarihinin en trajik olaylarından birini anlatan Yedi Kule yiten bir adalet duygusu arayışını her satırında incelikli bir kurguyla işliyor. Erdal Küçükyalçın’dan tarihin saklı kalmış yüzünü açığa çıkartan, dinmeyen bir heyecan ve merak kasırgasının romanı…