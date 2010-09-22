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“Ye Dua Et Sev” Sinemalarda

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“Ye Dua Et Sev” Sinemalarda
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Ryan Murphy’nin yönettiği ve Julia Roberts, Javier Bardem, James Franco ile Richard Jenkins’ın oynadığı "Ye Dua Et Sev (Eat Pray Love)", 08 Ekim 2010’da vizyonda!

Ryan Murphy’nin yönettiği ve Julia Roberts, Javier Bardem, James Franco ile Richard Jenkins’ın oynadığı Ye Dua Et Sev (Eat Pray Love), 08 Ekim 2010’da vizyona çıkarılıyor.

Liz Gilbert, dünyayı gezmeyi arzu eden bir kadındır. Boşanmasının ardından bir yol ayrımına gelen Gilbert, işinden bir yıllığına izin alarak, karakterine hiç uymayan bir şekilde, hayatını değiştirmek için her şeyi riske atacaktır. Harikulâde ve egzotik seyahatleri sırasında, İtalya’da yemek yeme zevkini, Hindistan’da duanın gücünü, Bali’de ise aşkın dengesini yaşar. 

Bu muhteşem filmi kaçırmak istemiyorsanız hadi sinemalara!

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