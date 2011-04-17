Gerçek bir hikayeden yola çıkılan ve Ye Dua Et Sev kitabından uyarlanan bu filmi severek izleyecekseniz. Samimi ve sıcak bir aşk filmi izlemek isteyenler için ideal bir film.

Hayatın bir eş, ev ve kariyerden ibaret olmadığını keşfeden Liz Gilbert (Julia Roberts) hayata karşı kabaran iştahıyla New York'tan ayrılırak kendisini bir sene sürecek bir maceranın içinde bulur. Gerçek aşkı bulmak, meditasyon yapmak ve güzel yemekleri tadarak kendisini yeniden keşfetmek için İtalya'ya, Hindistan'a ve Bali'ye gider. Bu komedi ve aşk dolu neşelendirici filmde Julia Roberts'a, Javier Bardem, James France, Billy Crudup eşlik ediyor.

