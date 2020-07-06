Yazın serinleten oyunu: Suda top yakalama

Dikkatimizi tamamen toplara yönelterek beynin bir alan içinde vücudu koordine etmesi gerektiğine yardım etmek için gözlerimizi ve ayaklarımızı kullanarak oynayacağımız bu oyun tam bir koordinasyon geliştirici…

Geniş bir kabın içini su ile dolduruyoruz. Suyun içine renkli toplarımızı atıyoruz. Su dolu kabın yanına boş bir kap daha koyuyoruz. Ayakları su ve top dolu kabın içine sokup eğlenceyi başlatıyoruz.

Su dolu kabın içinden ayaklar ile topları yakalayıp boş kabın içine atmasını sağlıyoruz.

Öneri

Bu oyunu ister rastgele top taşıma etkinliği olarak yapabilirsiniz. İsterseniz siz rengini söyleyip çocuğunuzdan o rengi bulup yakaladıktan sonra boş kaba atmasını isteyebilirsiniz. İsterseniz de topları taşırken sayma çalışması yapabilirsiniz.

Kazanım

Kontrollü hareket etmeyi sağlar.

Beden koordinasyonu geliştirir.

Dikkat ve konsantrasyon becerilerini destekler.

Kaba motor becerileri çalışır.

Renkler öğrenilir ve pekiştirilir.

Ritmik sayma becerileri desteklenir.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.