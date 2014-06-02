Yazın ailece gidilebilecek en güzel tatil yerleri

İngiliz The Guardian gazetesi yaz tatilinde Avrupa’da tatil yapmak isteyen aileler için bir liste hazırladı. Avrupa’da gidilebilecek en güzel yerlerin yer aldığı listede Türkiye’den de, Antalya’ya 70 kilometre mesafedeki saklı cennet Çıralı yer alıyor. İşte o liste…

Normandiya, Fransa

Normandiya ile Breton sınırları arasında kalan Chateau de Lez-Eaux 19. yüzyıl havasını hala koruyan çekici bir kamp alanı. Bu alanda, açık ve kapalı havuz, balık tutulabilen bir göl, tenis kortları ve saha oyunları da dahil yapılabilecek pek çok aktivite var. Bu aktivitelere kendinizi kaptırmışken muhteşem St Michel Dağı’nı ve güzel bir liman köyü olan St. Malo’yu gezip keşfetme fırsatını kaçırmamak gerekiyor. Bisikletle deniz kenarında bulunan Granville’e ve Carolles’daki kumsala ulaşabilirsiniz. Kendi çadırınız veya karavanınızla burada konaklanabileceği gibi, kamp alanının kendi ağaç evlerinden, dağ kulübelerinden biri de kiralanabilir.

Montejaque, Endülüs, İspanya

Sierra de Libar’ın tepelerinde bulunan kalkerlerde yürüyüş, dağ bisikleti, tırmanış, doğa gezisi ve okçuluk yapılabilecek aktivitelerden yalnızca birkaçı.

Çıralı, Antalya, Türkiye

Eğer aradığınız muhteşem tatil, çocuklarınızın rahatça koşup oynayabileceği sakin bir sahil evini içeriyorsa Çıralı tam aradığınız yer. Çıralı kaplumbağalar için korunan bir alan ve Ağustos ayında buraya gelen misafirler gün doğumuna uyandıklarında kaplumbağaların yumurtalarından çıkmalarına şahit olabilirler.

Bled Gölü, Slovenya

Aktiviteyi seven aileler için Slovenya’daki Bled Gölü yürüyüş, bisiklet ve at binme, dalış, kano ve rafting alanlarıyla harika bir seçim. Bu tatil gölün hemen kıyısında çadırınızı kurma veya ormanlık alanda ahşap bir kulübede kalma imkanı sunuyor.

Barcelona, İspanya

Çocuklar için uygun, kültürel cazibe merkezlerini bulunduran, muhteşem yemekler tadabileceğiniz ve sahillere kolayca ulaşabileceğiniz bir yer.

Kefalonia, Yunanistan

Pastel renkli evleri, yat limanı ve deniz kenarındaki tavernalarıyla Fiskardo Yunan adalarının en çekici liman şehirlerinden biri.

Güney İsveç

İskandinav tarzında bir tatil arayanlar için Güney İsveç’in ormanlarında yer alan kulübelerde kalmak doğru bir seçim. Bu kulübelere ulaşım, nehirlerden ve göllerden geçerek yol alan kanolarla sağlanıyor.

Siraküza, Sicilya

Siraküza muhteşem antik yunan kalıntıları, Barok tarzı mimarisi ve kalabalık öğrenci nüfusuyla Sicilya’nın en cazip bölgelerinden biri. Şehrin en çekici yeri ise Ortigia, dar sokaklar ve anakaraya bağlanan köprülerle bezeli küçük bir ada.

Algarve, Portekiz

Her yıl tatil sezonunda 7 milyona yakın turist ağırlayan Atlas Okyanusu kıyısındaki bu bölge yaz tatili için güzel bir seçenek sunuyor.

Toskana, İtalya

Camping le Pianacce çam ağaçları ve zeytinliklerle çevrili, Toskana sahiline 6 kilometre uzaklıkta sakin bir kamp alanı. Sahile gidiş için bir otobüs sürekli çalışırken bisiklet kiralayarak da ulaşım sağlanabiliyor.