Özgüvenli çocuk yetiştirmenin yolları

Küçük bir örnek vermek gerekirse; arkadaşı çocuğun arabasını aldığında, nasıl geri alması gerektiğini öğretmek değil, alternatif yollar deneyerek tekrar arabasına nasıl ulaşacağı konusunda düşünmesini istemektir. Arkadaşını ikna etmek ya da onun dikkatini başka bir arabaya çekmek gibi yollar deneyebilir.

Öncelikle çocuğunuz sorumluluğunu yerine getirdiğinde abartılı tepkiler vermemelisiniz. Dişini fırçalayan bir çocuk kendi için bir şey yapıyordur. Keza ödevlerini yapan bir çocuk zaten geleceği için çalışıyordur. Bu demek değildir ki, takdir ve teşvik etmeyi normalleştireceğiz. Sadece abartmamalıyız. Ebeveynler çocukları hata yapmasın diye ekstra çaba sarf ediyor ve ciddi bir kıyasa giriyor. Bunun çocukları cesaretlendireceği düşünülüyor, ancak herkesin motivasyon kaynağı farklıdır. Çocuğun hata yapmasına fırsat vermelisiniz. Hata yaptığında kendini neyin beklediğini görmesi faydalı bir üzüntü olacaktır. Faydalı üzüntü motive eder ve psikolojik gerilim yaratmaz.

Giyeceği kıyafet, yiyeceği yemekle ilgili seçenekler sunun, “Ne yemek istersin”? sorusu 2-3 yaş çocuğu için zor bir sorudur. Ancak “Köfte mi istersin, balık mı?” gibi sorulabilir. Seçim yapması ve seçimlerini değerlendirmesi de özgüveni geliştiren bir durumdur. Çocuklar şunu da bilmeli “Bazı konular ebeveynimin denetiminde olmalı” Yani özel dersler, spor aktivitesi gibi aktiviteler tartışmaya açık değil.

Çocuklar büyüdüklerinde kendilerini önemli veya tatmin edici bir şey yaparken hayal edebiliyorlarsa, artık daha güvenli hissedeceklerdir. Çocuğunuzla sizin, eşinizin ve tanıdığı diğer yetişkinlerin kariyerlerini nasıl seçtiği hakkında konuşun. Çocuğunuz bir pop şarkıcısı veya astronot olmayı hayal edebilir, ancak beklentilerini düşürmeye çalışmayın. Fikrini değiştirse bile, önemli olan hedefleri hakkında düşünmesidir.

Çocuğun daha geniş bir dünyayla başa çıkma konusunda kendine güvenini geliştirebilmesi için yaşam maruziyetlerini ve deneyimlerini artırma sorumluluğu vardır. Çocukları yeni şeylere maruz bırakmak, onlara bir şeyin ne kadar korkutucu ve farklı görünürse görünsün onu fethedebileceklerini öğretir.

Ayrıca, çocuğu otoritere bağımlı hale getirmemelisiniz. Otorite iyidir. Ancak komutla hareket eden çocuk özgün olamaz. Bir süre sonra kulaklarını sizin söylediklerinize kapatmaya başlar. Bir çocuk için en iyi övgü, kendi sağduyusunu teşvik etmektir.