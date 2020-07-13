'Mavi Bebek' tehlikesine karşı ebeveynler nelere dikkat etmeli?

Mavi Bebek; Momo, Mavi Balina oyunlarına benzer formda ilerliyor. Bir korku seansı da denebilir. Çocukların sırayla komutları yerine getirmesi istenir. Hatta banyoya gitmesi ve elindeki bebeği sallaması isteniyor. Üstelik bu oyuna çocukların ulaşması çok daha kolay. Sosyal hesap aracılığı ile link gönderiliyor. Aslında burada oyun elbette önemli değil. Asıl önemli olan konu bu ve bu gibi oyunların çocuğun hayatında ciddi tehdit oluşturuyor olması. Çocuk oyunu kurallarına göre oynadığında kendine fiziksel zarar veriyor çünkü ailesine zarar verileceği söyleniyor. Kendine fiziksel zarar vermekten kurtulduysa tedavisi güç psikolojik hasarlar bırakıyor. Bu konunun temeline çocukların internet kullanımı nasıl olmalıdır ve bilgisayar oyunlarında nelere dikkat etmelidir? sorularını irdeleyerek inebiliriz.

Çocuklarımız bizim en kıymetli varlıklarımız onların sağlıklarını korumak en temel isteğimiz ve vazifemizdir. Nasıl ki, çocuğumuzu belli bir yaşa kadar yalnız başına dışarıya çıkmasına müsaade etmiyorsak sınırlandırılmamış bir internet kullanımına da izin vermemeliyiz. Çünkü sınırsız internet demek, yalnız başına dünyayı gezmek demektir. İlk duraktan itibaren başına gelebilecekleri hayal bile etmek istemeyiz. Konuya bu noktadan bakarsak alacağımız kararlar daha net ve işlevsel olacaktır.

Yukarıda da belirttiğim üzere bu gibi oyunlar sosyal hesaplar üzerinden de gönderiliyor. Pek sıkça sorulan soruya bu yazı aracılığı ile cevap bulalım.

Sosyal hesap kaç yaşında kullanılmalıdır?

13-15 yaş aralığından itibaren sosyal hesap kullanılabilir. Ancak şifresi mutlaka ebeveyninde de olmak koşuluyla ve bu bilgi mutlaka çocukla paylaşılmalıdır. Takip ettiği hesaplar düzenli olarak kontrol edilmelidir. Paylaşılan fotoğraflar da yine ebeveynin süzgecinden geçmelidir.

İnternet kullanımı daha erken yaşlara çekildi bu sebeple sınırlandırılmış sitelere girilmesi sağlanmalıdır. Çünkü çocuğunuzun elinde bir dünya var ve gelişimine aykırı bir yazı veya görselle karşılaşması çok mümkün.

Oyun seçimine gelecek olursak nasıl okuma yazma için belli bir yaş gözetiriz, oyunlarda çocukların duygusal, ruhsal, bilişsel gelişimleriyle paralel olmalıdır. Hatta seçilen oyunu öncelikle siz oynamalısınız ya da uzman görüşü ile seçmelisiniz.

Ebeveynler için öneriler;

• Öncelikle ebeveynler olarak öz güveni gelişmiş, mutlu çocuklar yetiştirmek amaçlanmalıdır.



• Anne ve babanın davranışları hem kendi içinde hem de birbirlerine karşı tutarlı olmalıdır.



• Çocuğun farklı ilgi alanlarına ve hobilere yönlendirilmesi sağlanmalıdır.



• Çocuklarla daha çok ve daha kaliteli zaman geçirilmelidir.



• Aile içi iletişim rahatlatılmalı ve arttırılmalıdır.



• Televizyon, bilgisayar ve internet kullanımında kesinlikle bir süre sınırlaması olmalıdır.



• İzleyeceği programlar sizin tarafınızdan gözden geçirildikten sonra izlemesini sağlanmalıdır.



• Bilgisayar ve interneti bir amaca yönelik kullanılması sağlanmalıdır.



• İnternet kullanımında mutlaka çocuk kilidi olmalı, çocukların her siteye girmesi engellenmelidir.