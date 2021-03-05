Evlat edinildiği zaman çocuğa ne söylenmeli?

Öncelikle bunun çocuğun hayatında önemli bir an olduğunu unutmamalısınız. Bunun tam bir zamanı yoktur, ancak ne kadar erken söylenirse o kadar iyi olur. Bir başka deyişle “başka” yerden duyduğu bir “an” olmamalıdır. İlerleyen yaşlarda açıklandığında, örneğin ergenlik döneminde gençlerin güvenme ihtiyaçları arttığı için kendilerini kandırılmış ve yıllarca onunla oyun oynanmış hissini yaşama ihtimalleri yüksek olabilir.

Okul öncesi dönemde çocukların “ben nasıl dünyaya geldim, beni nasıl doğurdun, ben nerden çıktım” gibi sorular sıklaşmaya başladığında anlatabilirsiniz. Önemli bir not eklemek gerekirse, çocuğunuza, öz anne-babası hakkında kendilerini kötü hissetmelerine neden olacak şiddet, ihmal veya taciz gibi incitici ayrıntılar anlatmamalısınız.

Evlat edinme kavramını da net bir şekilde anlatmalısınız. Örneğin, drama çalışması yapılabilir sonrasında da ne hissettiğini sorabilirsiniz. Çocuklar oyunla öğrenirler ve zihinlerinde yanlış bir canlandırma yapmadan öğrenmelerini sağlamış olursunuz. “Evlat Edinme Hikayeleri”, “Doğduğum Geceyi Anlat” konulu kitaplardan yararlanabilirsiniz.

Öyküleri okurken, çocuğunuzun evlat edinme öyküsündeki kişisel ayrıntıları serpiştirme fırsatını değerlendirin. Bu, çocuğunuza evlat edinmeyi nasıl anlatacağınız için harika bir yoldur ve kitaplar harika sorulara ve doğal sohbete ilham verecektir.

Çocuğunuz büyüdükçe, evlat edinme hakkında daha fazla soru sormaya devam edecek. Bu, gelişimlerinin doğal bir parçasıdır ve bu sorular, ebeveynler kızmadan veya üzülmeden ele alınmalıdır. Her zaman olumlu olmaya çalışmak ve her soruyu yanıtlamaya hazırlıklı olmak önemlidir. Kendine güvenen, evlat edinme konusunda rahat olan bir ebeveyn, çocuğunun evlat edinilme konusunda rahat hissetmesine ve kendisiyle gurur duymasına yardımcı olacaktır. Bir diğer öneri, çocuğunuzun bu merakını gidermek için biyolojik ailesi hakkında bilgi edinmesini sağlayabilirsiniz. Direkt onlarla görüştürmek dışında da yapabilecekleriniz var. Örneğin, farklı toplum ve kültürden geliyorsa o kültürün özellikleri araştırılabilir. Bunları da çok basit tutmanızda yarar var.

Unutmayın ki bu sizin bildiğiniz bir durumdu. O ise, yeni yüzleşti. Bunu anlaması ve bu duyguyu yönetmesi için zamana ihtiyacı var.