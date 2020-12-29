Çocuklarda bilinçli farkındalık (Mindfulness)

Aslında çocuklar bu konuda oldukça başarılıdır. Çünkü bir çocuk oyun oynarken tüm ciddiyeti ve dikkatiyle oyun oynuyordur. Sevdiği bir meyveyi yiyorsa, o an seslendiğinizde de asla size cevap vermeyecektir.

Çünkü, o sırada çocuk meyve yiyordur ya da gerçekten kurduğu oyunun içindedir. Çocuğun yaşı ilerledikçe sorumluluklar arttıkça birkaç işle ilgilenmesi gerektikçe bu zorlaşmaya başlar. Bu nedenle okul öncesi dönemde bu bilinçli farkındalığı öğretmek, çok kritik becerileri öğrenmesine katkı sağlayacaktır. Dikkat etmek, bilgiyi hafızada tutmak ve bilgiler arasında ilişki kurmak yani analiz etmek. Duygusal ve davranışsal olarak ise, kendini sevme, karşıdakini anlama ve sağlıklı ilişki kurma, sınav anında sınava odaklanma, stresi yönetme, doğru nefes alarak bedensel zorlanmalarının önüne de geçmiş olacağız.

Bu zihinsel bir aktivitedir. Örneğin, çocuğunuzla nefes almaya odaklanma çalışması yapabilirsiniz. Bunun için;

-Nefes almaya, gevşemeye, nefes alışınıza özen göstermeye devam edin.

-Havanın burun deliklerinizi gıdıkladığı yeri hissedebiliyor musunuz?

-Nefesin vücudunuzu nasıl nazikçe hareket ettirdiğini fark ettiniz mi?

-Nefes alırken göbeğinize veya göğsünüzün hareket etmesine dikkat edin Zihninize komik bir olay ya da korkunç bir an gelebilir. Bu çok doğal. Zihninize bunlar geldiğinde sadece nefes almaya devam edin. Bunu 2-3 dakika yapmaya çalışın.

Bilinçli farkındalık çalışması birçok yöntemle yapılabilir. Okula giderken nerelerden geçtiği, ne renk binalar gördüğü, o gün hangi hayvanlara rastladığı, bir çikolatayı yerken tadı tanımlaması ve onu yediği zaman hisleri… Bunlarda çalışma olarak kullanılabilir.

Yukarıda da belirttiğim gibi çocuğa duygularını tanımlamasını ve kabul etmesi de farkındalık çalışmaları arasında. Ancak aileler çocuklarıyla bunları konuşarak onları daha çok üzdüklerini düşünüyorlar. Çocukla olumsuz bir anısını konuşarak duyguyu tanımlaması; aynı anda iki duyguyu hissedebileceğini de öğretmek oluyor. Arkadaşı onu incitmiştir ve çok kırgındır ama ailesiyle mutludur. Başka bir arkadaşı ona yeni bir oyun öğretmiştir. Bu, duyguyu süpürge ile halının altına süpürmek ya da polyannacılık değildir. “Kötü bir şeyler olurken hayatta mutlaka iyi şeylerde oluyordur” mantığını öğretmektir.

Hem kişisel hem de toplumsal katkı sağlayan farkındalık, çocukların kendini tanımaya başladığı dönemlerden itibaren kullanılması önerilir. Çocuğun alternatif düşünme becerileri kazanmasına katkısı da tartışılmaz bir gerçektir.