Çocukla iletişimde 5 ebeveynlik kuralı

Ebeveynlerin çocuklarına yapmaları gerekenleri söylemekte, kural koymakta, hatalarının bir sonucu olduğunu söylemekte kesinlikle sorun yoktur, ancak bazen ebeveynlerin eylemleri saldırgandır, çocuklarını incitmeye başlar. Bu, çocukların kendileri ve ebeveynleri arasında duvarlar oluşturmasına neden olabilir. Çocuklar ebeveynlerinden uzaklaşabilirler. Dahası kendi kabuklarına çekilmelerine, saldırganlaşmalarına ya da kötü arkadaşlardan oluşan bir gruba dahil olarak, kötü alışkanlıklar edinmelerine neden olabilir. Bunun kulağa hoş gelmediğinin farkındayım.

Şimdi çocuklarınızı rahatsız eden 5 konuya değinelim.

1.Hatasını kabul eden ebeveyn olmak

Bazı ebeveynler koşulsuz şartsız, konu ne olursa olsun çocuk küçük olduğu için konunun sonunda haksız olduğuna karar verir. Çünkü çocuklar hata yapmaya daha müsaittir.

Halbuki, anlaşmazlık yaşandığında çocuk ebeveynin de hatasını kabul etmesini bekler. Çocuklar, anne babalar duygularını umursamadığında üzülürler ve göze batan bir durum olsa bile onları kızdırmışlarsa özür dilemeyi reddederler. Onlar da sizin duygularınızı önemsememeye başlarlar. Eğer saygılı bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız adil olmalısınız. Ve doğru rol-model olmalısınız.

2. Öfkeyi doğru yere aktaran ebeveyn olmak

İşinizle alakalı yolunda gitmeyen bir şey olabilir. Her şey o gün üst üste gelmiştir. Bir arkadaşınızla tartışmış olabilirsiniz. Evde ihtiyaçları karşılanacak bir çocuk varsa, ne kadar öfkeli olursanız olun onun bir talebi ya da davranışı sonucunda ona patlamanıza neden olmamalı.

Birikmiş öfkenizi masum çocuğa bağırarak yansıttığınızda çocuk şaşırır, neyi yanlış söylediğini merak eder ve 'Neyi yanlış yaptım?' diye sorar yine de sakinleşmezsiniz. Yani; o çocukla öfkeyle konuşmaya devam ederseniz, eğer gerçekten çocuğunuza böyle konuşabiliyorsanız asıl konuşmanız gereken kişiye çok kızmış olmalısınız. Yine de bu sizi haklı yapmayacaktır.

3. Çocuğuna zaman ayıran ebeveyn olmak

Çocuklar dikkat çekmeyi severler, her zaman ebeveyninin yanında olmak isterler. Cevap vermeniz gereken birçok soruları vardır. Size yazabilecekleri ve heceleyebilecekleri yeni kelimeleri göstermek isterler, arkadaşlarının onlarla nasıl oynadığını anlatmak isterler. Yeni bir hareket öğrenmişlerdir göstermek isteyebilirler. Size her şeyi anlatmak için eve dönmeniz için heveslenirler. Ya da günümüz koşullarında çevrimiçi çalışmalarınızın bitmesini beklerler. Ancak dinlemek istemezsiniz ve kendi kendine bir uğraş bulması için yönlendirmeye çalışırsınız. Elbette kendinize alan yaratmak, kişisel sağlığınız için çok önemlidir ancak çocuğunuz bir daha şimdiki yaşında olmayacak ve bazı şeylerin telafisi pek mümkün değildir.

4. Başkalarının yanında çocuğunu azarlamayan ebeveyn olmak

Ebeveynliğin en önemli kuralı; en önemli basit iletişim kuralı da olan, size yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmamanız gerektiği kuralıdır. Çocuklar, ebeveynleri başkalarının huzurunda onları azarladığında rahatsız olurlar. Suçları hakkında yalnız konuşmak isterler, kardeşlerinin veya arkadaşlarının bazı kötü karakterlerini bilmelerini istemeyebilirler. Ve siz bunu açıkça söylüyorsunuz, yani onların duygularına saygısızlık ediyor oluyorsunuz. Eşiniz ya da aile büyüğünüz sizi arkadaşlarınızın yanında azarlasa siz de incinirsiniz.

5. Eşiyle yaşadığı sorunda çocuğu sorumlu tutmayan ebeveyn olmak

Bazı ebeveynler, çocuklarını kendileriyle eşleri arasındaki bir anlaşmazlığın nedeni olmakla suçlarlar. Ara sıra; tartışmanın kızıştığı bir anda, ebeveynler çocuklarına “Sen doğmadan önce baban/annenle hiç tartışmazdık. Şimdi tartışma konuları senin yüzünden çıkıyor” demek son derece talihsiz bir söylemdir. Çocuk bu durumda kendine zarar vermeyi bile düşünebilir.



Ebeveynler, özellikle tartışmalarının nedeni çocuğu ilgilendiriyorsa, çocuklarını sözlerle incitirler. Çocuğun hatalarının, eşlerinin onlara saldırmasının nedeni olduğuna inanırlar. Ancak kimse haksız bir şekilde suçlanmayı sevmez. Çocuğunuzu suçlamamalısınız.