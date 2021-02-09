Çocuğum neden yalnız oyun oynamıyor?

Bazı çocukları gözlemlediğimizde sanki bunu öğrenmiş gibilerdir. Doğuştan gelen bir bağımsızlık ve özgürleşme isteği vardır. Burada hayal gücünü geliştirmek, ürettiğinden mutlu olmak, kendini onaylamak, özgüvenin olması gibi bir kaç beceri vardır. Bazı çocuklarda da uzun ve sabırlı bir süreçten sonra bu kazandırılabilir.

Sürekli bir grubun içinde oyun üretmek istemek ya da ebeveyni ile oyun oynama isteği, ebeveyninden ayrı kalamamak. Ebeveynin onu yönlendirmesini istemesi gibi durumlar vardır. Her davranış gibi bu davranışında arka planındaki duyguya dönüp bakmamız gerekir. Yine yaptıklarından emin olmayan, güzel bulmayan ancak bir arkadaşı ve ebeveyniyle oynadığı oyundan keyif alması özgüven eksikliği, dış motivasyon ihtiyaç duymak gibi eksiklikleri belirgin hale getirir. Ebeveyn daha fazla sorumluluk verirse, çocuktan mükemmel olmasını istemezse ve aşağıda daha ayrıntılı belirtilen konulara dikkat edilirse bu sorun çözülecektir.

Oyunlarda ve sorumluluklar verirken başarılı olmasını destekleyin ve küçük övgülerle cesaretlendirin.

“Yalnız başına oyun oyna” demek yerine bir ürün elde etmesini ya da bir şey inşa etmesini sağlayacak oyuncaklar alabilirsiniz.

“Nasıl bir oyun kuracağını görmek için sabırsızlandığınızı söyleyin ve 10 dakika sonra gelip bakacağınızı belirtin.” Her ne yaptıysa böyle harika görünüyor demeniz yeterli. “Bunu buraya koysaydın, şöyle daha güzel olurdu” gibi cümleler kullanmayın. Süreyi yaş ve gelişim özelliğine göre yavaş yavaş uzatın.

Farklı bir odaya gitmesini söylemeyin. Model olarak sizi seçmiş olabilir ve o an siz ne yapıyorsanız gözlemlemek isteyebilir. Ve bir yandan oyun oynayabilir.

Yaptığı oyunlarda ayrıntıları övün. “Aaa bebeği arabaya bindirmen harika bir seçim olmuş.” Gibi

Günlük sorumluklarını da arttırın ve yapması için fırsat verin.

2 yaşındaki bir çocuğun bile oyuncaklarını toplamak, masaya bir kaç nesne taşımak gibi sorumlulukları vardır.

Bu açıklananlar çocuğun sizinle geçireceği zamandan çalmak ya da arkadaşlarıyla sosyalleşmesini engellemek değildir. Çocuğun deneyerek ve yanılarak, bir şeyler üretmesini sağlamak, hayal gücünü beslemek, alternatif düşünme becerisini desteklemektir. Sizinle oyun oynarken eğer oyuna çok müdahale ediyorsanız sizin seçimlerinizle oyun oynuyor olur. Çocuk oyun oynarken öğrenir. Seçimlerini ve zevklerini belirler. Bunu yaparken de özgürleşir ve özgüven gelişimine katkı sağlar.