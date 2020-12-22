Babanın çocuk hayatındaki önemi

Baba elbette ki yukarıda belirtilenlerden çok daha fazlasıdır. Çünkü bir ailede ortak ebeveynlik sağlanırsa çocuk her ebeveyniyle de sağlam ve güvenli bağlar kuracaktır. Baba, erkek çocuğu için cinsel kimlik figürü ve doğru özdeşim için oldukça önemlidir. Tıraş olmayı, olaylara bakış açısı, insan ilişkilerindeki tutumu ve özellikle anneyle kurduğu iletişim ile oğluna rol model olacaktır. Babanın oğluna tutumu yine oldukça önemlidir. Fazla eleştirilen çocuk babasına kendini beğendirmeye çalışacaktır. Beğendiremediğinde özgüven problemi baş gösterecektir ve babayı ergenlik dönemine geldiğinde rakip olarak görmeye başlayacaktır.

Baba, oğlunu kendisinin küçük versiyonu olarak görmemelidir. Çünkü çocuk ebeveyninin bir uzantısı değildir. Çocuğunu ayrı bir birey olarak görmelidir. Babalar evlatlarıyla belli bir mesafede durmak isterler, çocuğun şımaracağını ve kendi otoritesinin sarsılacağını düşünürler. Oysaki, tutarlı bir disiplinle de sevecen ve güvenli bir bağ da kurulabilir.

Kız çocuğunun hayatında baba ilk aşk olarak tanımlanır. Babanın kızına davranışları kadın cinsiyetini nasıl tanımladığını da gösterir. Yani kız çocuğu ileriki yaşantısında güçlü bir karakter, başarılı bir kadın olmasını sağlar. Baba, kızının eş seçiminde de oldukça önemlidir. Kız çocukları babalarında gözlemledikleri olumlu ve olumsuz davranışı eşlerinde ararlar. Babalarıyla sağlıklı bir ilişkileri olursa olumsuz davranışlara odaklanmazlar. Eğer güvenli bir bağ kuramamışlarsa hayatlarındaki kişiye kaçıngan bir bağ ile bağlanırlar. Kaçıngan bağlanma, tutarlı olmayan ve ilişkiyi belli bir mesafede tutmak isteyen davranışları içerir.

Her iki cins için de özdeşim kurmak adına hem cinslerini çok izler ve davranışlarını özümsemeye çalışırlar. Karşı cins ebeveynleriyle de güvenli bir bağlanma stiliyle hayatlarında olmalarını isterler. Anne ne kadar özverili, sevgi dolu, fiziksel ve duygusal olarak çocuklarını yetiştirmeye çalışsa da baba yoksunluğu çocuk için tahribata neden olacaktır. Ortak ebeveynliği sağlamış ailelerin çocukları kendilerini değerli, özgüvenli ve duygusal denge konusunda yetiştirmiş olacaklardır.