Gebelikte doppler ultrason hayat kurtarıcı olabilir

Renkli doppler ultrason; cihazlarda bulunan teknik bir donanım olup, bebeğin gelişimi ve kan akımı hakkında bize önemli bilgiler verir. Renkli doppler, damarlardaki kan akışını tespit etmekte kullanılır. Bebeğin kan akımına bakılıp, kalp atışlarının da duyulacağı bu yöntemin bebek üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Yüksek frekanslı ses dalgaları ile görüntülenen damarlarda, kan akışı izlendiği gibi daralmaya neden olan etkenler de tespit edilmiş olur.

Renkli doppler ultrason, dokuya giden ve gelen kan akımının görüntülenmesi vasıtasıyla o organın kanlanması hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar. Gebelikte;

Bebeğin gelişimi

Gelişme kısıtlılığı

Bebekte kansızlık

Kalp incelenmesi

Çoğul gebelik

Bebeğin kan dolaşımı üzerine ilaçların etkisi

Bebeğin suyunun azalması gibi durumlarda doppler ultrason yapılması uygun olur.

Gebelik döneminde anormal kan akımı; preeklamsi (gebelik zehirlenmesi), intrauterin gelişme geriliği ve dekolman plasenta (plasentanın rahim duvarından ayrılması) gibi ciddi tıbbi sonuçlara yol açabilir. İntrauterin gelişme kısıtlılığı ve preeklampsi olmak üzere riskli gebelerde fetal distresi saptamada doppler ultrasonografi önemli bir yardımcı tanı yöntemidir. Dopplerde diastolik çentiklenme görülmesi hekimler için önemli bir bulgudur. Böyle bir durumda hekim, anne adayını çok sık takip eder; gerekirse doğum tarihini daha öne çekebilir. Aksi takdirde anne karnında bebek ciddi strese girip fetal ölümle görülebilir.

Sonuç olarak gelişme geriliği, preeklemsi gibi riskli durumlarda yapılacak olan fetal doppler ultrason hayat kurtarıcı olabilir.