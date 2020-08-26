Skolyoz tedavisi nasıl olmalıdır?

Çeşitli tıbbi araştırmalara bakılarak, skolyoz yaşayanların yaklaşık %80'ininde tanımlanabilir bir sebep yoktur. Skolyoz belirtileri genel olarak kişi 7 yaşında iken teşhis edilir. Skolyoz’un yaygın nedeni doğum kaynaklı kusurlar, nörolojik bozukluklar, genetik yapı olarak görülebilir.

En sık görülen tipi 'idiyopatik skolyoz' (nedeni bilinmeyen) grubudur. Bebekte 0-3 yaş, çocukta 4-10 yaş, ergen dönemde 11-18 yaş olarak ele alınır. Bunların içinde en yaygın olanı ise ergen dönem skolyozudur.

Skolyoz nedeninin belirlenebildiği oran %20 olarak düşünülebilir. Nedenin belirlenebildiği türler; doğumda omurga bozulmaların belirgin olduğu ve sinir anormallikleri ve omurgadaki kasları etkilediği durumlardır.

Skolyoz hastalığı yapısal ve yapısal olmayan olarak da kategorize edilebilir.

-Yapısal skolyoz; omurganın eğri olduğu bir hastalık, yaralanma veya doğum kusuru ile oluşur ve kalıcı özelliktedir.



-Yapısal olmayan skolyoz; düzeltilebilen geçici eğrileri tanımlar.

Skolyoz belirtileri nelerdir?

Belirtiler yaşanılan rahatsızlığın derecesine göre değişmektedir.

- Sırt ağrıları hissedilmesi,

- Diğer omuza göre daha yüksek veya diğerinden daha fazla dışarı çıkan bir omuz bıçağı görülür,

- Düzensiz şekildeki kalçalar,

- Omurgada dönme olması,

- Akciğerlerin genişlemesi için göğüste daralan alan nedeniyle solunum sıkıntıları yaşanması.

Skolyoz neden olur?

- Fiziksel hareketleri, öğrenmeyi kabiliyetini, duyma, görme ve düşünme işlevlerini olumsuz etkileyen sinir sistemi bozukluklarından serebral palsi rahatsızlığı,

- Kas zayıflıklarına neden olabilen kas distrofisi rahatsızlığı,

- Spina bifida gibi bir bebeğin omurgasını bozan doğum kusurları,

- Omurgada enfeksiyon ve yaralanma durumları.

Kızlarda daha şiddetli yaşanabilen bir rahatsızlık olan skolyozda genetik geçmişte oldukça önemlidir.

Skolyoz tedavisi nasıl olur?

Tedavide birçok faktörün değerlendirilmesi önemlidir. Burada yaş, eğrinin şekli, büyümenin devam edip etmemesi gibi durumlardır. Tedavi için ameliyatlık durumlarda olabileceği gibi destek tedavilerde olabilir. Belirli sürelerde korse kullanılabilir, geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları denenebilir. Çeşitli destek malzemeleri vücuda entegre edilebilir.