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GeriYasemin Soytürk Özseren Siyatik neden olur?
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Haberler>Yazarlar>Yasemin Soytürk Özseren>Siyatik neden olur?
Yazarlar
Fotoğraf: Ingimage
15.09.2020 - 10:44 |  Son Güncelleme:

Siyatik neden olur?

Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
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Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
ozseren@gmail.com
Siyatik neden olur?
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Siyatik, altta yatan bir tıbbi durumun belirtisidir. Bu durumda siyatiğe neden olabilecek durumları bilebilmek tedavi için oldukça önemli bir basamaktır.

Siyatik bir sinirdir ve bel kemiği bölgesinden bacağa uzanan bir yapıdadır. Siyatik sinir hasarının oluşmasında direkt sinir sıkışması, iltihaplanma, vücudun anormal bir bağışıklık sistemi tepkisi olabilirken bunların hepsinin bir sonucu da olabilir.

Siyatik ağrılarına neden olabilecek durumlar;

Araştırmalara göre siyatiğin %90 nedeni olarak bel fıtığı gösterilmektedir. Fıtıklaşan disk tipik olarak siyatik siniri oluşturan bir veya daha fazla spinal sinir kökünü sıkıştırır.

- Fıtıklaşan bir disk, siyatik siniri bir tarafta sıkıştırarak tek bacakta semptomlara neden olabilir veya disk her iki taraftan şişebilir veya fıtıklaşarak her iki bacakta semptomlara (bilateral siyatik) neden olabilir. Bilateral siyatik, nadir olmakla birlikte, her iki tarafta fıtıklaşan iki bitişik segment diskinden de kaynaklanabilir.

- Lomber omurgadaki dokuların dejenerasyonu siyatik siniri sıkıştırabilir veya tahriş edebilir. Faset eklemlerinin dejenerasyonu, eklem kapsülündeki dokunun da iltihaplanmasına ve hacim olarak artmasına neden olabilir. Omurga kemiğinin dejenerasyonu, anormal kemik büyümelerine neden olabilir. Lomber omurgadaki bu anormal derecede büyük dokular, siyatik sinirin bir veya daha fazla sinir kökünün sıkışmasına neden olabilir.

- Spinal stenoz, spinal kanalın daralmasıdır ve 60 yaşın üzerindeki yetişkinlerde nispeten yaygındır ve siyatik ağrılarına neden olabilir.

- Küçük bir stres kırığının bir omur gövdesinin diğerinde öne kaymasına neden olduğu zaman oluşan Spondilolistezis siyatik ağrılarına neden olabilir.

Tedavi için doktorunuzla genel durumunuzu değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

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Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
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