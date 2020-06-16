Sinir sıkışması sendromu nedir ve neden olur?

Sinir sıkışmalarının en yaygın nedeni tekrarlayan yaralanmalardır. Nedenler arasında romatizma, diyabet ve hipotroid hastalıkları da olabilmektedir.

Sinir sıkışma sendromu; Sinir tuzak sendromu, kompresyon, tuzak nöro-patisi olarak da bilinmektedir.

Birden çok sinir sıkışma sendromu türü mevcuttur. Farklı periferik sinirleri etkilemektedirler. Bu türlerin örneklerinden bahsedecek olursak;

- Karpal tünel sendromu, sinir sıkışma sendromunun en çok görülen türüdür. Medyan (Medyan sinir, karpal tünelden geçen tek sinirdir) sinir bileği sıkıştırdığında oluşur. Medyan sinir üst koldan başparmağa kadar uzanır. Bilekte karpal tünel adı verilen bir yapıdan geçer. Bilekte aşırı basınç oluşması ile karpal tünel sendromuna yol açabilen şişmeye neden olabilir.

- Kübital tünel sendromu, karpal tünelden sonra en çok şikâyet görülen sinir sıkışma sendromudur. Dirsekte ulnar nöropati (ulnar-sinir adı) veya ulnar sinir sıkışması olarak da adlandırılır. Ulnar sinir dirsekte sıkıştırıldığında bu rahatsızlık meydana gelir. Dirsekte cilde yakın bölgeden geçmektedir. Dirseğe çok fazla baskı uygulanması nedeniyle şişme olabilir ve bu da kübital tünel sendromuna yol açabilir.

- Supraskapular sinir sıkışması, supraskapular siniri etkiler ve omuzda belirti verecek şekilde hissedilir.

- Guyon kanal sendromu, sendrom ulnar siniri etkiler ve eldeki fonksiyonu etkileyebilir.

- Radyal sinir sıkıştırma sendromu, koldaki radyal sinirin etkilemesi neticesinde el bileği, el ve parmakların işlev kaybına neden olabilir.

Sinir sıkışması nedenleri nelerdir?

Sıklıkla tekrarlayan yaralanmalar en önemli nedendir. Klavye kullanan ve sürekli piyano çalan kişiler sinir sıkışması neticesinde karpal tünel yaşayabilir. Kırıklar ve burkulmalar sinir sıkışmalarının nedeni olabilir. Ayrıca çeşitli hastalıklarda sinir sıkışmalarına temel oluşturabilir. Bunlar; Romatizma, diyabet, bağışıklık hastalıkları, yüksek tansiyon, menopoz, obezite, kistler ve tümörler olabilir.