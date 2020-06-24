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GeriYasemin Soytürk Özseren Proloterapi nedir? Hangi hastalıklarda uygulanır?
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Haberler>Yazarlar>Yasemin Soytürk Özseren>Proloterapi nedir? Hangi hastalıklarda uygulanır?
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Fotoğraf: Ingimage
24.06.2020 - 10:46, Son Güncelleme:

Proloterapi nedir? Hangi hastalıklarda uygulanır?

Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
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Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
ozseren@gmail.com
Proloterapi nedir? Hangi hastalıklarda uygulanır?
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Proloterapi vücut dokularında onarma işlemine yardımcı nitelikteki alternatif bir tedavi uygulamasıdır. Rejeneratif (yenileyici) enjeksiyon tedavisi veya proliferasyon (hücre çoğalması) tedavisi olarak da bilinir.

Uzmanlara göre, proloterapi binlerce yıllık tarihi olan bir tedavi yöntemidir. Farklı proloterapi türleri bulunmaktadır, bu türlerin tamamı vücudun kendini onarmasını teşvik etmeyi hedefler.

Uzman tarafından iyileşmesi istenen bölgede uygun alana doktor tarafından enjeksiyon yapılarak iyileşme mekanizması uyarılır. Bu sayede ağrı ve sertlikte azalma, eklem gücünü, işlevini ve hareketliliğini arttırma, doku ve bağlarda dayanıklılığı arttırma sağlanabilir. Proloterapi tedavisini savunanlar vücuda enjekte edilen tahriş edici maddelerin vücudun doğal iyileşme tepkisini uyardığını ve yeni dokuların büyümesine yol açtığını söylemektedir.

Proloterapi aşırı zorlama ve kullanım nedeniyle oluşan tendon yaralanmaları için uygun bir tedavi yöntemi olabilir.

Uygulayıcının enjeksiyon tecrübesi de oldukça önemlidir. Bununla beraber tedavinin çeşitli olumsuz yönleri de olabilir. Bu durumlar; Ağrı ve sertlik, kanama, morluk ve şişlik, enfeksiyon, alerjik reaksiyonlar olabilir. İhtimali ya da etkisi düşük olsa da omurga ve baş ağrısı, omurilik veya disk yaralanması, sinir, bağ veya tendon hasarı, pnömotoraks olarak bilinen çökmüş bir akciğer gibi durumlara neden olabileceği de söylenmektedir.

Proloterapi öncesinde ilaç kullanımı ile alakalı doktorunuz ile görüşmeniz gerekmektedir.

Tedavinin uygulaması sırasında doktor cildinizi temizler, ağrıyı azaltmak için enjeksiyon bölgesine uyuşturucu krem uygular, etkilenen eklem içine solüsyon enjekte eder. İşlem yaklaşık yarım saat sürebilir. Tedavi sonrası buz uygulaması yapılabilir. Sonrasında eve dönebilirsiniz.

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Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
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