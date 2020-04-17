Otururken diz ağrısı neden olur?

Uzun sürelerde oturmak diz ağrısına neden olabilir; Çalışma ortamı masa başı olanlar, yemek yerken uzun sürelerde oturanlar, çeşitli etkinlikler nedeniyle uzun süre oturmak zorunda kalanlar, bilgisayar ve televizyon karşısında normalden fazla oturup vakit geçirenler bu gruba dahildir. Uzun sürelerde oturmamak için yarım saatlik dönemlerde ara verilmeli ve ayağa kalkılıp hareket edilmelidir.

Oturma pozisyonunuzdan ayağa kalkarken ani hareketler ağrıya sebebiyet verebilir; Osteoartrit tarzı bir rahatsızlık nedeniyle bu ağrılı deneyimi yaşayabilirsiniz.

Oturuş şekliniz ağrı kaynağı olabilir; Bacak bacak üstüne atmak ve bu tarz şekil bozukluğu yaratacak oturma pozisyonu bu durum için uygun bir örnektir. Bu tarz oturuş diz üzerine bir baskı yaratmaktadır. Uzun süre oturmak zorunda olan insanlar en ergonomik pozisyonu öğrenmeli ve ona göre oturmalıdır.

Oturduğunuz mobilya nedeniyle rahatsızlık hissedebilirsiniz; Örnek alarak, ofiste uzun süre oturursanız, sandalyeniz masanız gibi kullandığınız diğer mobilyalarla doğru şekilde tasarlanmalı ve doğru şekilde konumlandırılmalıdır. Sandalyenin genellikle çok düşük pozisyonda olması daha çok rahatsızlığa neden olabilir.

Omurga şeklini destekleyen, ergonomik bir sandalye seçilmeli,

Sandalye yüksekliği, ayakların yerde düz durduğunda uylukların yere paralel olması gerekir,

Ayak dayamak için bir destek bulundurulmalı,

Koltuğun kolçakları, kollar ve omuzların rahat olacağı ve dinlenebileceği şekilde ayarlanmalı,

Masa ile bacaklar arasında boşluk olmalıdır,

Bilgisayarla çalışanlar, ekranlarını üst kısmı göz hizasında (veya biraz aşağıda) olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Kolun masaya olan mesafesi de uygun olmalıdır.

Klavye hemen ekranın önünde bulunmalıdır.

Koşucu diz (PFP) gibi durumlar nedeniyle merdiven inip çıkarken ağrı hissedilebilir. Burada diz elemini gereğinden fazla kullanımı, diz ile kalça arasındaki uyumsuzluk, diz kapağı yaralanması durumları söz konusu olabilir.

Bu tarz ağrılar bazı durumlarda hiç dinmeyebilir.