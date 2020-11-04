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GeriYasemin Soytürk Özseren Miyofasiyal ağrı sendromu nedir? Belirtileri nelerdir?
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Haberler>Yazarlar>Yasemin Soytürk Özseren>Miyofasiyal ağrı sendromu nedir? Belirtileri nelerdir?

Yazarlar
Fotoğraf: Ingimage
04.11.2020 - 11:29 |  Son Güncelleme:

Miyofasiyal ağrı sendromu nedir? Belirtileri nelerdir?

Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
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Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
ozseren@gmail.com
Miyofasiyal ağrı sendromu nedir? Belirtileri nelerdir?
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Miyofasiyal ağrı sendromu, kas ve iskelet sisteminde meydana gelen kronik ve ağrılı bir rahatsızlıktır.

Birçok kişi genel olarak birkaç hafta içinde kendiliğinden geçen kas ağrıları yaşar. Genel durum böyle olsa da bazı insanlar ağrı aşamaya devam edebilir. Miyofasiyal ağrı sendromunda hassas noktalar, tetik nokta olarak bilinir. Tetik noktalarına basınç uygulandığında, vücudun farklı bir bölgesinde ağrı hissedilebilir.

Miyofasiyal ağrı sendromu yaşayan kişilerde; özel kas bölgelerinde derin bir ağrı hissi, ilgili durumdan etkilen kas grubunda gerilme ve hareket olduğunda ağrıda artış ve ağırlaşma, zamanla artan kas ağrıları, kaslara dokunulduğunda farklı bölgelerde de hissedilen ağrılar, hareket kabiliyeti azalmış zayıf kaslar, ruh halinde bozulma ve uykuda yaşanan bozukluklar görülebilir.

Miyofasiyal ağrı sendromuna ve fibromiyalji sendromunu karşılaştıracak olursak; İskelet kaslarında ağrı ve yorgunluk fibromiyalji veya miyofasiyal ağrı sendromunu işaret edebilir. Fibromiyalji, yaygın kas ağrısı şeklinde yaşanan ve vücudun tamamında hissedilebilen bir ağrıyken, miyofasiyal ağrı sendromu rahatsızlığı olan insanlar bel, boyun veya çene gibi bölgesel kas gruplarında lokalize ağrı hissederler. Fibromiyalji de ağrı taşıyan bir özellik yokken miyofasiyal ağrı sendromunda tetik noktalar ile ağrı farklı bölgelerde hissedilebilir.

Miyofasiyal ağrı sendromunda belirtiler; aşırı kullanım, yaralanma veya duygusal stres nedeniyle gözlenebilir. Uzun süreli tekrar edilen işler, bilgisayar kullanma gibi eylemler neden olabilir. Tek bir sebep değil de birçok sebebin bir araya gelmesi de miyofasiyal ağrı sendromunda önemli rol oynar. Duruş bozukluğu, aynı pozisyonda uzun süre oturma, beslenme eksiklikleri, egzersiz yapmama, sigara kullanımı, aşırı kilo, hormon bozuklukları riski arttırmaktadır.

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Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
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