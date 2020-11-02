Kramp nedir? Kramp neden olur ve nasıl tedavi edilir?

Kramp ağrıları gece uykularını bölecek veya yürümeyi engelleyecek kadar sıkıntılı olabilir.

Kramp süresi saniyelerden çeyrek saate kadar sürebilir. Bazen, cildin altında şişkin bir kas dokusu da kramplara eşlik edebilir.

Kramp neden olur?

Kramplar, kaslarınızın aşırı kullanımından kaynaklanır ve genellikle egzersiz sırasında oluşur.

Kas yaralanmaları ve dehidrasyon (aşırı sıvı kaybı) da kramp nedeni olabilir.

Kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum mineralleri eksikliği kramp nedeni olabilir.

Bacaklarınıza ve ayaklarınıza düşük kan gitmesi, egzersiz yaptığınızda, yürürken veya fiziksel aktivitelere katıldığınızda bu bölgelerde kramplara neden olabilir.

Yürürken veya ayaktayken bacaklarda kas kramplarına neden olabilen spinal sinir sıkışması, alkol, gebelik, böbrek yetmezliği, hipotiroidi ya da düşük tiroid bezi fonksiyonu nedeniyle kramplar oluşabilir.

Kas krampları genellikle zararsızdır ve tıbbi müdahale gerektirmez. Bununla birlikte, kas kramplarınız şiddetliyse, gerilmeyle düzelmiyorsa veya uzun süre devam ediyorsa bir doktora görünmelisiniz. Bu, altta yatan bir tıbbi durumun işareti olabilir.

- Kas kramplarınız ne sıklıkla ortaya çıkıyor?

- Hangi kaslar etkilenir?

- Herhangi bir ilaç alıyor musunuz?

- Alkol kullanır mısınız?

- Egzersiz alışkanlıklarınız nelerdir?

- Günlük olarak ne kadar sıvı tüketiyorsunuz?

Soruları kramp değerlendirmesinde duyacağınız sorulardır.

Kas krampları için tedavi seçenekleri

Kramp ağrılarını hafifletmek amacıyla ilk belirtide ağrılı kaslara sıcak veya soğuk kompres uygulanabilir.

Etkilenen kasın gerilmesi, kas kramplarının ağrısını da hafifletebilir. Örneğin, baldırınızda kramp oluyorsa, baldır kasını germek için elinizle ayağınızı yukarı doğru çekebilirsiniz.

Kas krampları uykunuzu kesintiye uğratabilir. Böyle bir durumda, doktorunuzla ilaç kullanımı için görüşebilirsiniz.

Kas kramplarının altında yatan nedeni kontrol etmek semptomlarınızı iyileştirebilir ve spazmları hafifletebilir. Örneğin, düşük kalsiyum veya potasyum seviyeleri krampları tetikliyorsa doktorunuz takviyeleri önerebilir. Kalsiyum ve potasyum takviyesi almalısınız.