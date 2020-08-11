Koşucu bacağı sendromu (Medial tibial stres sendromu)

Bu hastalık genellikle tekrar eden aktiviteler, aşırı kullanım ve fitness çalışmalarındaki çeşitlilik eksikliği sebebiyle meydana gelir. Koşma ve zıplama içerikli yüksek yoğunluklu sporlar yapan sporcular arasında, özellikle de sert bir yüzey üzerinde yapıldığı zaman yaygın olarak görülür.

Ayak yapıları düz olan ve sert kemerleri olan insanlar da bu rahatsızlığı yatkındır. Spor yapan ya da egzersiz yapan kişilerde belirli bir ara verdikten sonra tekrar egzersize dönmek ya da antrenmanları yoğunluğunu veya sıklığını artırmak da rahatsızlık için etkili bir rol oynayabilir.

Ağrı bandı bu durumun tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri olabilir. Ağrı bandı, kaval kemiği çevresindeki kasları stabil hale getirmeye ve kan akışını iyileştirmeye yardım edebilir. Ağrı bandı kullanmak, kan dolaşımını artırmaya ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilecek etki oluşturur. Ağrı bandı uygulaması hastalığı tedavi eden diğer yöntemlerle beraber kullanılabilir.

Doktorunuzun uygun görmesi halinde dinlenme, buz tedavisi, çeşitli ilaçlar, uygun ayakkabı seçimi tedavi için önemlidir.