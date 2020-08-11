MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriYasemin Soytürk Özseren Koşucu bacağı sendromu (Medial tibial stres sendromu)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler>Yazarlar>Yasemin Soytürk Özseren>Koşucu bacağı sendromu (Medial tibial stres sendromu)
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
11.08.2020 - 09:51, Son Güncelleme:

Koşucu bacağı sendromu (Medial tibial stres sendromu)

Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
ozseren@gmail.com
Koşucu bacağı sendromu (Medial tibial stres sendromu)
Abone Olgoogle-news

Kaval kemiklerini çevreleyen kaslar, tendonlar ve kemik dokusu iltihaplandığında ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Kaval kemiği ön veya iç kenarı boyunca, kasların kemiğe bağlandığı bölgede rahatsızlık hissi ve ağrı olabilir. Ağrının şekli donuk, keskin ya da zonklayıcı tarzda hissedilebilir. Hastalıkta bir iltihaplanma yani ödem oluşumu söz konusudur.

Bu hastalık genellikle tekrar eden aktiviteler, aşırı kullanım ve fitness çalışmalarındaki çeşitlilik eksikliği sebebiyle meydana gelir. Koşma ve zıplama içerikli yüksek yoğunluklu sporlar yapan sporcular arasında, özellikle de sert bir yüzey üzerinde yapıldığı zaman yaygın olarak görülür.

Ayak yapıları düz olan ve sert kemerleri olan insanlar da bu rahatsızlığı yatkındır. Spor yapan ya da egzersiz yapan kişilerde belirli bir ara verdikten sonra tekrar egzersize dönmek ya da antrenmanları yoğunluğunu veya sıklığını artırmak da rahatsızlık için etkili bir rol oynayabilir.

Ağrı bandı bu durumun tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri olabilir. Ağrı bandı, kaval kemiği çevresindeki kasları stabil hale getirmeye ve kan akışını iyileştirmeye yardım edebilir. Ağrı bandı kullanmak, kan dolaşımını artırmaya ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilecek etki oluşturur. Ağrı bandı uygulaması hastalığı tedavi eden diğer yöntemlerle beraber kullanılabilir.

Doktorunuzun uygun görmesi halinde dinlenme, buz tedavisi, çeşitli ilaçlar, uygun ayakkabı seçimi tedavi için önemlidir.

 

False
Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Down Sendromu, anne karnında kesin olarak tespit edilebilir mi?
Erken dönemde pek fark edilmeyebiliyor! Bu belirtilere dikkat
Okul için gerekli eşyalar
Yazın her yaş grubunda görülüyor! Farklı nedenlerle meydana geliyor