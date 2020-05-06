Kas sistemini yakından tanıyalım

Kas ve kas gruplarımız olmasaydı yaşamamız mümkün değildi, yani anlaşılacağı üzere kaslar hayati derecede önemli bir sistemin parçaları ve diğer organlarımız kadar kas sağlığımız da çok önemlidir.

Kaslarımızın öncelikli görevi iskelet sistemini ayakta tutmaktır. Kaslar ayrıca kalp ve organlarımızın çalışması için de önemlidir.

3 tipte kas dokusu mevcuttur. Bunlar;

İskelet kası: İskelet kasları vücudun hareket etmesini sağlar. Bedenimizde 600 üzerinde iskelet kası bulunur. Sinir sistemi kası kasılmaya işaret ettiğinde, kas grupları iskeleti hareket ettirmek için birlikte çalışır. Bu sinyaller ve hareketler neredeyse istemsizdir, ancak bilinçli çaba gerektirirler. İnsanlar hareket ederken bireysel kaslara konsantre olmaları gerekmez.

İskelet kasları vücudun hareket etmesini sağlar. Bedenimizde 600 üzerinde iskelet kası bulunur. Sinir sistemi kası kasılmaya işaret ettiğinde, kas grupları iskeleti hareket ettirmek için birlikte çalışır. Bu sinyaller ve hareketler neredeyse istemsizdir, ancak bilinçli çaba gerektirirler. İnsanlar hareket ederken bireysel kaslara konsantre olmaları gerekmez. Kalp kası: Kalp kası istemsiz yani kendiliğinden çalışan bir kastır. Bu kaslar kalbin duvarlarını oluşturur ve kanı beyinden gelen sinyallerden vücuda pompalayan sabit, ritmik atımı oluşturur. Bu kas tipi ayrıca kalbin kasılmalarını üreten elektriksel etkiyi de oluşturur, ancak sinir sisteminden hormonlar ve uyaranlarda, korktuğunuzda kalp atış hızınız arttığında olduğu gibi bu etkileri de değiştirebilir.

Kalp kası istemsiz yani kendiliğinden çalışan bir kastır. Bu kaslar kalbin duvarlarını oluşturur ve kanı beyinden gelen sinyallerden vücuda pompalayan sabit, ritmik atımı oluşturur. Bu kas tipi ayrıca kalbin kasılmalarını üreten elektriksel etkiyi de oluşturur, ancak sinir sisteminden hormonlar ve uyaranlarda, korktuğunuzda kalp atış hızınız arttığında olduğu gibi bu etkileri de değiştirebilir. Düz kaslar: Düz kaslar, içi boş olarak tabir edilen organların, solunum yollarının ve kan damarları için dış duvarlarını oluşturur. Dalgalı hareketleri, midedeki yiyecek iletimi, mesaneden idrar çıkışı gibi hareketlere yardım eder. Düz kaslar istemsiz kaslardır. Bununla birlikte uyaranlara ve sinir uyarılarına yanıt olarak daralır.

Kas hareketleri, nörolojik sinyaller kas hücrelerinde elektriksel etkileşim oluşturduğu zaman meydana gelir. Bu elektriksel iletim esnasında kalsiyum hücrelere salınır ve kısa bir kas seğirmesi oluşturur. Hücreler arasındaki bağlantı ile ilgili problemler nöromüsküler (sinire bağlı kas hastalıkları) hastalıklara yol açabilir.

Kas ağrıları, aşırı kullanım ve zorlama gibi basit bir durum olsa da çok sayıda soruna işaret edebilen yaygın bir sorundur. Bazı kas bozuklukları ve kasları etkileyen durumlara bakalım: Morarma, kramp, Miyopati, Kas distrofisi, Parkinson, Fibromiyolji, Multiple Skleroz durumlarına işaret edebilir.

Düzenli beslenme ve egzersiz kas sağlığı için önemlidir.