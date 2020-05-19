Kas sertliği neden olur?

Kas sertliği ile kas ağrıları, kramp ve rahatsızlık hissi de olabilir. Kas sertliğinde hareket etmediğinizde bile kaslarınız sert kalır.

Kas sertliği genellikle kendiliğinden kaybolur. Düzenli şekilde egzersiz ve esneme hareketleri ile rahatlama hissi elde edilebilir.

Kas sertliği, farklı belirtilerde eşlik ediyorsa daha ciddi bir rahatsızlığı işaret edebilir.

Kas sertliğinin genel nedenleri nelerdir?

Kas sertliği genellikle egzersiz, sert fiziksel çalışma veya ağırlık kaldırma gibi eylemlerle oluşur. Bunlarla beraber, uzun süre oturup kalkma, sabahları yataktan kalkma veya sandalyeden kalktığınızda da olabilir. Hareketsiz kalınan dönemlerden sonra sertlik hissi olabilir.

Burkulma en yaygın kas sertliği nedenidir. Burkulmayla beraber; ağrı, şişme, morluk ve hareket kısıtlılığı olabilir.

Böcek ısırması veya sokması, iltihabi durumlar, aşırı sıcak soğuk yaralanmaları, ameliyat için kullanılan ilaçlar kas sertliğinin nedeni olabilir.

Enfeksiyonla oluşabilecek kas sertliği örneğin tetanos neticesinde olabilir ve mide ağrısı, kramp, kan basıncında artma, yutma güçlüğü, hızlı kalp atışı görülebilir.

Kas sertliğiyle alakalı durum için ne zaman doktora gidilmelidir?

Kas sertliği uzun bir müddet kaybolmazsa veya kas sertliğine farklı belirtiler de eşlik ediyorsa bir fizik tedavi ve rehabilitasyon doktoruna başvurmalısınız.

Kas sertliği ile yaşanan şu belirtiler varsa hekiminize başvurmanızı tavsiye ederiz:



• Boyunda sertlik ve ateş



• Kaslarda ileri derece zayıflık



• Kas sertliği olan bölgede kızarıklık, şişme ve ağrı



• Yeni kullanmaya başladığınız bir ilaç ile başlayan kas sertliği durumu.