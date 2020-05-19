MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriYasemin Soytürk Özseren Kas sertliği neden olur?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler>Yazarlar>Yasemin Soytürk Özseren>Kas sertliği neden olur?
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
19.05.2020 - 11:03, Son Güncelleme:

Kas sertliği neden olur?

Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
ozseren@gmail.com
Kas sertliği neden olur?
Abone Olgoogle-news

Kas sertliği, kaslarınızı sıkı hissettiğiniz ve özellikle dinlenme sonrası hareket etmekte genele göre daha zor hareket ettiğinizi düşündüğünüz zamanlarda olur.

Kas sertliği ile kas ağrıları, kramp ve rahatsızlık hissi de olabilir. Kas sertliğinde hareket etmediğinizde bile kaslarınız sert kalır.

Kas sertliği genellikle kendiliğinden kaybolur. Düzenli şekilde egzersiz ve esneme hareketleri ile rahatlama hissi elde edilebilir.

Kas sertliği, farklı belirtilerde eşlik ediyorsa daha ciddi bir rahatsızlığı işaret edebilir.  

Kas sertliğinin genel nedenleri nelerdir?

Kas sertliği genellikle egzersiz, sert fiziksel çalışma veya ağırlık kaldırma gibi eylemlerle oluşur. Bunlarla beraber, uzun süre oturup kalkma, sabahları yataktan kalkma veya sandalyeden kalktığınızda da olabilir. Hareketsiz kalınan dönemlerden sonra sertlik hissi olabilir.

Burkulma en yaygın kas sertliği nedenidir. Burkulmayla beraber; ağrı, şişme, morluk ve hareket kısıtlılığı olabilir.

Böcek ısırması veya sokması, iltihabi durumlar, aşırı sıcak soğuk yaralanmaları, ameliyat için kullanılan ilaçlar kas sertliğinin nedeni olabilir.

Enfeksiyonla oluşabilecek kas sertliği örneğin tetanos neticesinde olabilir ve mide ağrısı, kramp, kan basıncında artma, yutma güçlüğü, hızlı kalp atışı görülebilir.

Kas sertliğiyle alakalı durum için ne zaman doktora gidilmelidir?

Kas sertliği uzun bir müddet kaybolmazsa veya kas sertliğine farklı belirtiler de eşlik ediyorsa bir fizik tedavi ve rehabilitasyon doktoruna başvurmalısınız.

Kas sertliği ile yaşanan şu belirtiler varsa hekiminize başvurmanızı tavsiye ederiz:

• Boyunda sertlik ve ateş

• Kaslarda ileri derece zayıflık

• Kas sertliği olan bölgede kızarıklık, şişme ve ağrı

• Yeni kullanmaya başladığınız bir ilaç ile başlayan kas sertliği durumu.

False
Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Sporun gençler üzerindeki faydası
Çocuğumu hangi spora yönlendirmeliyim?
Arı ürünleri ile hazırlanan BEE’O Kolonya, geçmişten günümüze siz ve sevdikleriniz için…
Kilolar arttıkça vücudun dengesi bozuluyor