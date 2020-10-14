Kamburluk (kifoz) tedavisi

Sırt ya da torasik bölge doğal olarak hafif bir eğriliğe sahiptir. Omurga, şoku emmek ve başı desteklemek amacıyla doğal olarak boyunda, sırtın üst ve alt bölgesinde kıvrılır. Kifoz, bu doğal eğim normalden daha fazla olduğu zaman meydana gelir.

Sırtın üst kısmında belirgin bir kamburluk kifozu işaret edebilir. Vücudunuza yan taraftan bakıldığında, sırtın üst kısmı belirgin olarak yuvarlak ya da çıkıntılı olabilir. Ayrıca, kifozlu insanlar, sarkık ve omuzlarında belirgin bir yuvarlanma var gibi görünürler. Kifoz, omurgada aşırı baskıya neden olarak ağrıya neden olabilir. Akciğerlere uygulanan basınç nedeniyle solunum güçlüklerine de yol açabilir.

Kifoz her yaşta kişide görülebilir. Sebep genellikle kötü duruş olduğu için yenidoğan bebeklerde az görülür. Kötü duruştan kaynaklanan kifoz, postüral kifoz olarak adlandırılır.

Yaşlanmaya bağlı, üst sırt kaslarının zayıflığı nedeniyle, çocuklarda Scheuermann hastalığı yüzünden, artrit ve kemik hastalıkları kaynaklı kifoz oluşabileceği gibi omurga yaralanmaları, disk kaymaları, skolyoz gibi hastalıklar sonrasında da kifoz belirebilir.

Ağrı, yorgunluk hissi ve nefes almada zorluk kişiyi tedavi olmaya yönlendirir.

Kifozda tedavi, rahatsızlığın ciddiyetine ve altında yatan nedene bağlı olacaktır. Yani kifoza neden olan durumun tedavisi ile çözüm aranmalıdır. Bu durumlar;

- Çocuklarda görülen Scheuermann hastalığının tedavisi,

- Tümör varsa ve doktorunuz uygun görürse çıkarabilir,

- Osteoporoz tedavisi ile çözüm sağlanabilir,

- Duruş yani postür egzersizleri yardımcı olabilir.

- İlaç, fiziksel terapiler, zayıflamak, ameliyat çözüm olabilir.