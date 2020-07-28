Ganglion kisti nedir ve neden olur? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Ayak ve bileklerinde de rastlanabilir. Ganglion kistleri tipik olarak yuvarlak veya ovaldir ve jöle kıvamı şeklinde bir sıvı ile doludur.

Küçük kistler bezelye büyüklüğünde olabilir, daha büyük olanlar ise 2,5 santimetre çapında olabilir. Ganglion kistleri yakındaki bir sinire baskı yaparlarsa ağrılı olabilir. Konumları bazen eklem hareketine müdahale edebilir.

Ganglion kistiniz sizi rahatsız ediyorsa, doktorunuz kisti bir iğne ile boşaltmaya çalışmanızı önerebilir. Kistin cerrahi olarak çıkarılması da bir seçenektir. Ancak semptomlarınız yoksa, tedavi gerekmez. Birçok durumda, kistler kendi kendine gider.

Bir ganglion kistinin ne sebeple olduğu tam olarak bilinmemektedir. Bir eklemden veya bir tendonun astarından büyür, bir sap üzerinde küçük bir su balonu gibi görünür ve bir eklemi veya tendonu çevreleyen doku yerinden çıktığında ortaya çıkar. Kistin içinde eklemlerde veya tendonların çevresinde bulunanlara benzer kalın bir yağlı sıvı bulunur.

Ganglion kistleri çocuklarda nadir görülür. Daha çok 40 ve 50 yaş civarında gözlenir. Kadınlarda daha sıktır.

Ganglionlar, akut travma sonucu olarak veya el-el bileğinin tekrarlayan aşırı kullanımları sonucu olur. Tutulan bölgede ağrı, basınç veya hareket kısıtlılığı olabilir. Ganglion kistleri yakındaki bir sinire baskı yapacak konumda ise uyuşma ve kuvvet kaybı yapabilir.