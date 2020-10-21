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GeriYasemin Soytürk Özseren Fibromiyalji sendromu kadınlarda neden farklı etkiler oluşturuyor?
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Haberler>Yazarlar>Yasemin Soytürk Özseren>Fibromiyalji sendromu kadınlarda neden farklı etkiler oluşturuyor?

Yazarlar
21.10.2020 - 12:48 |  Son Güncelleme:

Fibromiyalji sendromu kadınlarda neden farklı etkiler oluşturuyor?

Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
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Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
ozseren@gmail.com
Fibromiyalji sendromu kadınlarda neden farklı etkiler oluşturuyor?
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Fibromiyalji rahatsızlığı, kişinin vücudunda yorgunluk, yaygın bir ağrı hissi ve genel hassasiyete sebebiyet veren kronik bir durum olarak tanımlanır. Kadınlarda fibromiyalji sendromu oluşma ihtimali erkeklere oranla çok daha fazladır ancak hastalık her iki cinsiyeti de etkiler.

Fibromiyalji tanısı konan hastaların %80 ila 90'ı kadın olduğu araştırmalara göre belirlenmiştir. Ancak bazen erkeklerde yaşayabilir ve fibromiyalji belirtilerini farklı şekilde tanımlayabildikleri için yanlış tanı alabilirler. Kadınlarda genel olarak erkeklerden daha yüksek ağrı şikâyeti alınmaktadır. Hormonlar, bağışıklık sistemi farklılıkları veya genler bu durumun nedeni olabilir.

Araştırmalar, kadınlarda fibromiyalji sendromu yaşama riskinin erkeklerden fazla olma sebebini net belirleyememiştir. Bunu test etmenin tek yolu, diğer olası koşulları ekarte etmektir.

Fibromiyalji sendromu kadınlar adet döneminin daha ağrılı geçmesine neden olabilir. Menopoz sırası ve sonrasında yaşanacak fibromiyalji daha şiddetli yaşanabilir. Fibromiyalji ile huysuzluk, ağrı ve kaygı durumunda artış olabilir. Menopoz sonrası %40 daha az östrojen üretilir. Östrojen, ağrı ve ruh halini kontrol eden serotonin hormonunun kontrolünde büyük bir rol alır. Bazı fibromiyalji belirtileri, menopoz öncesi veya menopoz dönemi belirtileri ile karışabilir.

Başın arka bölümü, omuz bölgesi, boynun ön tarafı, göğüs üstü, dirsek dışı, kalça üstü ve yanı, dizlerin iç kısmı fibromiyalji sendromunda hassas noktalar olabilir.

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Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
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