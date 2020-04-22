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GeriYasemin Soytürk Özseren Covid19’lu günlerde fiziksel ağrılarınız için masajdan faydalanın
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Haberler>Yazarlar>Yasemin Soytürk Özseren>Covid19’lu günlerde fiziksel ağrılarınız için masajdan faydalanın
Yazarlar
22.04.2020 - 09:30, Son Güncelleme:

Covid19’lu günlerde fiziksel ağrılarınız için masajdan faydalanın

Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
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Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
ozseren@gmail.com

Birçoğumuz günlük yaşantımızda gerginleşen vücut ve ağrı şikâyeti yaşamaktayız. Bu durumda kendi kendinize cildiniz ve cildinizin altındaki kaslara uygulayabileceğiniz masaj ile rahatlamak mümkün olabilir. Fiziksel ya da zihinsel olarak bir ferahlama sağlayabilir.

Uzman kişilerin elleri ile uyguladığı manipülasyonu siz de basit şekilde uygulayabilir ve rahatlayabilirsiniz. Manipülasyon elleriniz ile vücutta belirli noktalara uygulanan baskı ve yoğurma tarzı temaslardır.

Covid-19 virüsünün etkisi altındaki dünyamızda stres nedeniyle oturduğumuz yerden fiziksel ağrılar hissedebiliriz. Bahsettiğimiz bu masajı kendinize uygulayarak ağrılarınızı dindirebiliriz ve hatta stresinizi azaltabilirsiniz.

Stres, kaygı, kas gerginlikleri, sindirim bozukluları, baş ağrısı ve kas ağrıları için kendinize masaj yaparak fayda sağlama imkanınız olabilir. Hatta öyle ki kapsamlı bir tedavi planının içeriği olarak kendi kendinize masaj uygulaması ile fibromiyalji ve artrit gibi kronik rahatsızlıkların çözümü içinde etki görebilirsiniz.

Bu tarz basit masajlar kısa zamanlı etki almak için önemlidir ancak kalıcı bir tedavi olarak düşünülmemelidir. Covid-19 virüsünün etkisi ortadan kalktığı zaman bir uzmana başvurularak kalıcı çözüm ve tedavi sağlanmalıdır.

Masaj yapabileceğiniz bölgeleri başınız, sırtınızın alt ve üst kısımları, karnınız, omuz ve çevresi, kalçalarınız ve bacaklarınız olarak düşünebilirsiniz.

Boyun ağrısı için boyun ve sırtınızı düzeltin, ağrılı bölgeyi bulup parmaklarınız ile uygun şekilde bastırabilirsiniz. Bu işleme 3 ile 5 dakika devam edebilirsiniz.

Baş ağrısı için omuzlar dik konumdayken kafatasının arka alt bölümüne işaret ve başparmaklarınızla yoğurarak masaj yapabilirsiniz. Küçük dairesel hareketlerle masaja devam edebilirsiniz.

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Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
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