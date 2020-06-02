Bel ağrıları ameliyatsız da tedavi edilebilir

Böyle şikayetler nedeniyle bazı insanların bu olumsuzluklardan hayatları da olumsuz etkilenmektedir. Hatta birçok kişi büyük bir oranla da ciddi tedavi ve operasyonlar geçirmek zorunda kalır.

Bel ağrılarının ciddi olanları için ameliyatlar söz konusu… Ancak bu yazıda ameliyat dışında uygulanacak tedavilerden bahsetmek istiyorum.

Manuel terapi: Ameliyatsız ağrı tedavilerinin en önemli basamağı olabilir. Bu yöntem uzman uygulayıcının ellerini kullanarak eklemler ve kaslar üzerinde kurallara bağlı kalarak uyguladığı hareketlerle yapılan tamamlayıcı tedavi yöntemidir. Eller dışında bir malzemeye ihtiyaç yoktur. Eklemlere mobilizasyon ve manipülasyon uygulanır.

Manipülasyon: Etkin şekilde ağrıyı azaltmak, fonksiyonları kontrol etmek için anatomik olarak gerçekte olması gereken sınırda eklem ve çevresine uygulanan yüksek hızlı, pasif ve düşük genlikli itme uygulamasıdır.

Mobilizasyon: Ağrıyı azaltmak, en uygun hareket ve fonksiyonun tekrar kazanılmasını sağlamak için düşük genlik-yüksek hızda tedavi edici hareket içeren, değişken hız ve genliklerle uygulanan, eklem ve çevresine uygun pasif hareketlerin sürekliliğini sağlayan bir manuel terapi yöntemidir.

Nöral terapi: İyileşme mekanizmasını harekete geçiren bir enjeksiyon uygulamasıdır. Kronik ağrılar için etkin bir tedavidir. Farklı tamamlayıcı tıp uygulamaları ile birlikte de uygulanabilir ve uygulanan diğer tedavi yöntemlerinin etkinliğini arttırır. Çok ince iğnelerle ve özel bir ilaç kullanılarak yapılır.

Kuru iğneleme: Tetik noktasının tedavisi için çok ince bir iğnenin deriden itildiği bir tedavidir. Tamamlayıcı bir tedavi olan kuru iğne tedavisi tetik noktayla ilişkili olan ve geniş bir alana yayılan ağrıya sebep olan gergin kas bantlarının gevşemesi için kullanılır. Bazen bu tetik noktalar günlük işleri yapmayı zorlaştırır çünkü alana her dokunulduğunda ağrı olur ve ağrı vücudun yakın bölgelerine yayılır.

Ağrı bandı (Kinesiobant): Eklem ve kasları fiziksel olarak destekleyen özel bir bant ile tedavi yöntemidir. Bedendeki rahatsızlığın iyileşmesi için destek niteliğindedir.

Hacamat (yaş kupa tedavisi): Derinin bir neşter yardımıyla çizilmesi ve vakumlu kupalarla cilt altında biriken toksik maddelerin vücuttan alınması işlemidir. İş gücü kaybına neden olmadan ayaktan yapılabilen bir tedavidir.

Bu yöntemler dışında da alternatif bazı yöntemler doktor muayenesi sonrasında önerilebilir.