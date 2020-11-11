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GeriYasemin Soytürk Özseren Başparmak etrafındaki ağrı neden olur?
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Haberler>Yazarlar>Yasemin Soytürk Özseren>Başparmak etrafındaki ağrı neden olur?

Yazarlar
Fotoğraf: iStock
11.11.2020 - 15:10 |  Son Güncelleme:

Başparmak etrafındaki ağrı neden olur?

Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
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Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
ozseren@gmail.com
Başparmak etrafındaki ağrı neden olur?
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Başparmaktaki ağrı, bazı ana sağlık durumlarına bağlı gelişebilir. Başparmaktaki ağrıya neyin neden olduğunu anlamak gerekir.

Başparmağın hangi kısmının ağrımış olduğuna, ağrının nasıl hissettirdiğine ve ne sıklıkla olduğuna bakılmalıdır.

Dolayısıyla başparmak ağrısı tedavisi, ağrının nedenine bağlı olacaktır ancak genellikle ağrı giderici ilaçlar veya fizik tedavi, çözüm yollarıdır.

Bazı durumlarda, başparmağınızdaki sürekli ağrı, artrit gibi başka bir altta yatan sağlık durumu için ameliyat veya tedaviye ihtiyacınız olduğunun bir göstergesi olabilir.

Karpal tünel sendromu, yaralanma veya burkulmalar, eklemin aşırı kullanımı ağrıya neden olabilir.

Ağrılarınızın tedavisi için bir fizik tedavi doktoruna başvurarak doğru tanı ve tedavi almalısınız.

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Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
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