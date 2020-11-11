Başparmak etrafındaki ağrı neden olur?

Başparmağın hangi kısmının ağrımış olduğuna, ağrının nasıl hissettirdiğine ve ne sıklıkla olduğuna bakılmalıdır.

Dolayısıyla başparmak ağrısı tedavisi, ağrının nedenine bağlı olacaktır ancak genellikle ağrı giderici ilaçlar veya fizik tedavi, çözüm yollarıdır.

Bazı durumlarda, başparmağınızdaki sürekli ağrı, artrit gibi başka bir altta yatan sağlık durumu için ameliyat veya tedaviye ihtiyacınız olduğunun bir göstergesi olabilir.

Karpal tünel sendromu, yaralanma veya burkulmalar, eklemin aşırı kullanımı ağrıya neden olabilir.

Ağrılarınızın tedavisi için bir fizik tedavi doktoruna başvurarak doğru tanı ve tedavi almalısınız.