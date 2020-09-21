Anormal duruş, kötü duruş ya da çökme ile aynı durumu ifade etmediği gibi belirli bir vücut pozisyonunu koruma veya vücudun bir veya daha çok bölümünü anormal bir şekilde hareket ettirme eğilimini anlatır. Anormal duruş davranışlarının birçoğu ciddi omurilik ya da beyin hasarı neticesidir.

Kaslarınızdan kasıldığında, aynı eklemin diğer yanındaki kaslar kasılmaya direnç gösterir ama anormal duruş söz konusu ise kas grupları bu direnci göstermez. Bu durum, baş ya da sırtın atipik hareketlerine ya da sert veya kemerli ayak yapısına sebebiyet verebilir.



Kaslarınızdan kasıldığında, aynı eklemin diğer yanındaki kaslar kasılmaya bir direnç gösterir. Fakat anormal duruş söz konusu ise kas grupları bu direnci göstermez. Bu durum, baş ya da sırtın atipik hareketlerine ya da sert veya kemerli ayak yapısına sebebiyet verebilir.



Anormal duruş pozisyonları için üç tür duruştan bahsedilebilir;



• Boynun geriye doğru eğildiği, sırtta katı ve kavisli durum oluştuğunda görülen pozisyon,



• Katı bir vücut, düz bacaklar ve sıkılmış yumruklarla karakterize bir pozisyon,



• Katı duran uzuvlar, sivri parmaklar, başta ve boyunda geriye oluşan eğim şeklindeki pozisyon.



Bu pozisyonlar arasında geçiş duruşun nedenine bağlı olarak birbiri arasında değişimler şeklinde yaşanabilir. Ani bir şekilde yaşanan anormal duruşlar nedeniyle acil doktora başvurulmalıdır. Ani bir anormal duruş sergileyen kişi kendi doktora erişim sağlayacak durumda olmayabilir ve böyle bir anda çevresindeki kişilerin acilen bir hekime ulaştırmaları gerekebilir. Anormal duruş genellikle beyin ya da omurilik hasarı kaynaklı oluşur. Anormal duruş pozisyonu, beyin veya omurilikte etkilenen alana bağlı olarak şekillenir. Anormal duruşa neden olabilecek durumlara arasındaki sinir sistemi bozuklukları; kafatası sıvı birikimi, beyinde şişme, kafaya alınan bir darbe, pıhtı veya felç, beyinde tümör, sıtma sonucu oluşan beyin yüksek tansiyonu, menenjit, Reye sendromu olarak gösterilebilir.