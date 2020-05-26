Ankilozan Spondilit (Omurgayı etkileyen romatizma hastalığı) nedir ve belirtileri nelerdir?

Omurga eklemlerinin iltihaplanması ile ağrı genellikle sırtın altında odaklanır. Ancak, Ankilozan Spondilit omurga ile sınırlı değildir. Vücudun diğer kısımlarını etkileyerek bazı şaşırtıcı semptomlara neden olabilir.

Ankilozan Spondilit’in vücutta oluşturabileceği etkilere bakarsak;



• Hasta kişilerin %30-40'ı en az bir kez iritis (Gözbebeği iltihabı) veya üveit (gözün iç kısmındaki iltihap) adı verilen bir göz komplikasyonuna yakalanır. Bir gözün ön kısmı kırmızılaştığında ve iltihaplandığında iritiniz olduğunu söyleyebilirsiniz. Ağrı, ışığa duyarlılık ve bulanık görme diğer yaygın semptomlarıdır. Bu belirtiler varsa, hemen bir göz doktoruna ulaşın. İritis'i, steroid göz damlaları ile tedavi etmek kolaydır.



• Hastalık, kaburgalarınız ile omurganız arasındaki ve göğsünüzün önündeki eklemleri şişirebilir. Bu bölgedeki olumsuzluklar, derin bir nefes almayı zorlaştırır. Akciğerlerde iltihaplanma ve yaralanmalara da neden olabilir. Göğüs gerginliği ve akciğerde yaralanmalar, özellikle egzersiz yaparken nefes darlığı ve öksürük gelişebilir.



• Bağlar ve tendonların kemiğe tutunduğu alanlar iltihaplanır. Bu, pelvis, göğüs ve topuklar gibi bölgelerde “sıcak noktalar” olarak adlandırılan durumlar oluşturur. Genellikle, topuk arkasındaki Aşil tendonu ve topuk tabanındaki plantar fasya etkilenir. Ağrı sert bir zeminde yürümeyi veya ayakta durmayı zorlaştırabilir.



• Ankilozan Spondilit bir bağışıklık sistemi hastalığıdır. Bu, bağışıklık sisteminizin kendi bedeninize karşı bir saldırı başlattığı anlamına gelir. Sitokin adı verilen enfeksiyon maddelerini serbest bırakır. Vücutta dolaşan bu kimyasallar yorgun hissetmenize neden olabilir.



• Ankilozan Spondilit'in erken belirtileri bazen artrit belirtilerinden daha çok grip benzeri görünmektedir. Düşük ateşle birlikte, bazı insanlar iştahlarını kaybeder veya genellikle hasta hisseder. Bu kafa karıştırıcı semptomlar hastalığı doktorların teşhis etmesini zorlaştırabilir.



• Çene iltihabı da hastalık belirtilerindendir. Çenenizdeki ağrı ve şişlik yemek yemeyi zorlaştırabilir.



• İştah kaybı da bir diğer belirtidir.



• Kaburgaların etrafındaki iltihap ve yara dokusu göğüste bir sıkılığa veya ağrıya neden olabilir. Öksürük veya nefes almada ağrı daha da kötüleşebilir. Göğüs ağrısı anjin gibi hissedebilir, bu da kalbinize çok az kan akışı geldiğinde ortaya çıkar. Anjina kalp krizinin erken bir uyarı işareti olduğundan, bu belirtiyi yaşıyorsanız hemen bir doktora gidin.



• Nadiren, omurganızın tabanındaki sinirlerde yara izleri oluşabilir. Bu komplikasyona cauda equina sendromu (CES) denir. Alt omurganızdaki sinirlere baskı yapmak idrara çıkma veya bağırsak hareketlerini kontrol etmeyi zorlaştırabilir. Bacaklarda zayıflık ve uyuşma, CES'in diğer belirtileridir. Bu belirtilere sahipseniz, bir muayene için bir nöroloğa başvurun.



Ankilozan Spondilit’in ana belirtileri sırtta, kalçada ağrı ve sertliktir. Yine de göz ağrısı, şişmiş çene ve iştah kaybı gibi daha sıra dışı semptomlara sahip olmak mümkündür.



Hangi belirtiler olursa olsun, tedavi için mutlaka bir doktora görünün.