Ağrılarımın çaresi nöral terapi mi?

Nöral terapi tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden biridir. Tek başına uygulanabildiği gibi diğer tedavi uygulamalarıyla da yapılabilir.

Nöral terapi uygulaması enjeksiyon teknikleri kullanılarak, otonom sinir sistemini uyararak iyileşme mekanizmasını tetikler. Otonom sinir sistemi, ekvatoru defalarca saracak kadar uzun olan ve 40 trilyon sinir hücresinin meydana getirdiği elektriksel bir ağdır.

Bu tedavinin en önemli amacı kronik ağrıların ortadan kaldırılmasıdır. Doğru noktaya uygun şekilde yapılan uygulama ile kronik olarak yaşanılan sıkıntılara kalıcı çözüm olabilir.

Nöral terapinin tek başına ve diğer tamamlayıcı tedavilerle kombine olarak uygulanması neticesinde fiziksel ağrı tedavisi, bel boyun fıtığı tedavisi, sinir sıkışması tedavileri, kas romatizmalarının iyileştirilmesi, kireçlenme tedavileri, kas yırtıkları, kasa gerilme ve düğümlenmeleri, omuz sıkışma sendromu, fibrozit, boyun bel tutulması gibi birçok rahatsızlıkları tedavi edilebilir.

Bu tedavi yöntemi birçok hastalığın tedavisinde kullanılırken tabii ki bir de maliyeti söz konusu oluyor. Tedavi maliyeti kaç seans, hangi kas gruplarına uygulanacağına ve diğer tedavi yöntemlerinin birlikte kullanılıp kullanılmayacağına göre değişiklik gösterebilmektedir. Maliyet konusunda en önemli nokta uygulayıcının tecrübeli bir kişi olmasıdır ve yapılacak tedavinin öncesinde neticenin ne olabileceği hakkında size sizin durumunuza göre bilgi vermesi olmalıdır. Tedavi süreç isteyen bir durumdur ve uygulayıcının önerileri yaşam içerisinde de uygulanarak tedavinin etkinliği attırılmalıdır.