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GeriYasemin Soytürk Özseren Ağrılarımın çaresi nöral terapi mi?
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Haberler>Yazarlar>Yasemin Soytürk Özseren>Ağrılarımın çaresi nöral terapi mi?
Yazarlar
10.06.2020 - 12:05, Son Güncelleme:

Ağrılarımın çaresi nöral terapi mi?

Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
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Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
ozseren@gmail.com
Ağrılarımın çaresi nöral terapi mi?
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Nöral terapi, uyarıcı ve düzenleyici uygulamalarla sinir, kas ve iskelet sisteminde pek çok nedene bağlı olarak meydana gelen bozuklukların düzenlenmesini hedefleyen, yaşamımızı olumsuz etkileyen durumlarının etkisini ortadan kaldırabilmek hedefiyle uygulanan bir tedavidir.

Nöral terapi tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden biridir. Tek başına uygulanabildiği gibi diğer tedavi uygulamalarıyla da yapılabilir.

Nöral terapi uygulaması enjeksiyon teknikleri kullanılarak, otonom sinir sistemini uyararak iyileşme mekanizmasını tetikler. Otonom sinir sistemi, ekvatoru defalarca saracak kadar uzun olan ve 40 trilyon sinir hücresinin meydana getirdiği elektriksel bir ağdır.

Bu tedavinin en önemli amacı kronik ağrıların ortadan kaldırılmasıdır.  Doğru noktaya uygun şekilde yapılan uygulama ile kronik olarak yaşanılan sıkıntılara kalıcı çözüm olabilir.

Nöral terapinin tek başına ve diğer tamamlayıcı tedavilerle kombine olarak uygulanması neticesinde fiziksel ağrı tedavisi, bel boyun fıtığı tedavisi, sinir sıkışması tedavileri, kas romatizmalarının iyileştirilmesi, kireçlenme tedavileri, kas yırtıkları, kasa gerilme ve düğümlenmeleri, omuz sıkışma sendromu, fibrozit, boyun bel tutulması gibi birçok rahatsızlıkları tedavi edilebilir.

Bu tedavi yöntemi birçok hastalığın tedavisinde kullanılırken tabii ki bir de maliyeti söz konusu oluyor.  Tedavi maliyeti kaç seans, hangi kas gruplarına uygulanacağına ve diğer tedavi yöntemlerinin birlikte kullanılıp kullanılmayacağına göre değişiklik gösterebilmektedir. Maliyet konusunda en önemli nokta uygulayıcının tecrübeli bir kişi olmasıdır ve yapılacak tedavinin öncesinde neticenin ne olabileceği hakkında size sizin durumunuza göre bilgi vermesi olmalıdır. Tedavi süreç isteyen bir durumdur ve uygulayıcının önerileri yaşam içerisinde de uygulanarak tedavinin etkinliği attırılmalıdır.

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Yasemin Soytürk Özseren
Yasemin Soytürk Özseren
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
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