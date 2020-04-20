Yıpranan cildine kolay kürler uygula! İşte tarifleri...

Hassas bir cildin günlük temizliği nasıl yapılmalı?





Tahriş etmeden yumuşak bir köpük ile cildinizi temizlerken aynı zamanda ılık suyla durulayın. Ardından yüz toniği ile cildi nemlendirerek rahatlatın. Gün içinde cildi dış etkenlere karşı koruyan ‘bisabolol’ içerikli etken maddeli nemlendirici ile cildinizi besleyin. Hassasiyeti minimum seviyeye indiren doğal ve biyolojik etken maddeler içeren ürünlerle cildinizi rahatlatıp günlük koruma sağlamak mümkündür.

Hindistan cevizli bakım kürü



½ taze rendelenmiş Hindistan cevizi,

1/4 çay kaşığı zerdeçal tozu,

250 gr. rendelenmiş havuç

2 çay kaşığı jel (hazır satılıyor)

Taze rendelenmiş Hindistan cevizini zerdeçal ile karıştırın. (Zerdeçal karışımın temizlik özelliğini ve C vitamini miktarını artırmak için kullanılır.) Yapmış olduğunuz karışımı vücudunuzun her yerine sürün. 5 dakika kadar bekledikten sonra ıslak, ılık bir bezle silin. Havuç ve jelatini birbirine karıştırın. Ve cildinize peeling işlemi yapın. (Havuç ve jelatin cildinize iyileştirici ve onarıcı etki sağlar.)

Kadifemsi yumuşaklık maskesi

½ bardak kakao

Bir çorba kaşığı süt kreması

Bir tatlı kaşığı bal

İsterseniz içine yulaf unu, ezilmiş badem ve 1-2 damla da sızma zeytinyağı veya badem yağı ilave edebilirsiniz. Diğer bir seçenek de bitter çikolatayı biraz zeytinyağı ile birlikte buharda eritip sürmenizdir.

Malzemeyi güzelce karıştırıp sürülebilir bir kıvam elde edince, yüzünüze, boynunuza, dekoltenize hatta isterseniz tüm vücudunuza uygulayın. On beş dakika bekleyin, sonra da ılık su ile yıkayın. Cildinizin kadifemsi bir yumuşaklık kazanacağına emin olabilirsiniz.

Mucize etkili ballı maskeler

Olabilecek en sade bal maskesi için göz çevresi hariç tüm yüzünüze ve boynunuza bal sürüp 15 dakika bekleyin. Sonra ılık suyla durulayıp yumuşak bir havlu ile kurulayın. Balı kolayca yaymak için parmaklarınızın ucunu su ile ıslatabilirsiniz.

Dilerseniz, bal maskesinden sonra yüzünüzü önce sütle yıkayıp ardından su ile durulayabilirsiniz. Bu işlem gözenekleri sıkıştırır.

Daha da etkili bal maskesi elde etmek için 2 kaşık bal ile 2 kaşık sütü karıştırın.

Balı daha pek çok madde ile karıştırmak mümkündür. Avokado, kil, sirke, elma, muz ve zencefil gibi... Bal cildimize o kadar yararlıdır ki bizi asla hayal kırıklığına uğratmaz.

Göz çevresi bakımı için



1 çay kaşığı sade yoğurt

1 çay kaşığı bal

Göz çevresini sakinleştiren en güzel formüllerden birisi yoğurt ve bal maskesidir. 1 çay kaşığı sade yoğurt ile 1 çay kaşığı balı iyice karıştırıp gözlerinizin altına sürün. 15 dakika bekleyin, ardından ılık su ile yıkayın.

En az 2 litre su tüketmeye çalışın



Cildin sağlığını ve güzelliğini korumak için günde en az 2 litre su tüketmemiz gerekir. Dışarıdan donuk, mat ve sağlıksız görünen ciltlerin çoğunun esas sorunu muhafaza etmeleri gereken nemi kaybetmeleri ve bu nedenle kurumalarıdır. İşin özü vücudumuzun yüzde 70’ni oluşturan böyle bir kaynağı bünyemizden mahrum etmek büyük bir sorundur. Bugünlerde günlük su tüketimini düzenli hale getirmek ve ne olursa olsun günlük 2 litre su tüketiminin altına inmemek amacımız olmalıdır.