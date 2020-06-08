Stresle yaşamaya mecbur muyuz?
İş hayatı, aile sorunları, maddi problemler, çocuklar, okullar, dersler, zaman darlığı, haksızlıklar, yıkılan umutlar ve daha fazlası... İzin verdiğimiz müddetçe, günlük yaşamdaki birçok etken bizi olumsuz olarak etkiler.
Her gün sayısız olay gerginliğe, paniğe, üzüntüye, tepkilere neden olur. Stresin nedenlerini sıralamak çok kolay ama tahribatını atlatmak ne yazık ki çok zor!
Stres altındayken vücudumuzda neler olur?
Stres altındayken hormon seviyeleri yükselir, gözbebekleri büyür, kalp daha hızlı çarpmaya başlar, kan basıncı artar, kaslar sertleşir ve karaciğer enerji sağlamak için molekülleri şekere çevirmeye başlar. Bu durum ciltte, özellikle burun ve çenede kızarıklığa neden olur. Derken bu kızarıklıklar kaşınmaya başlar ve daha sonra yara haline gelebilir. Yoğun stres, alerjik reaksiyonları da beraberinde getirebilir. Ayrıca ter bezlerinin de fazla çalışmasına neden olur. Avuçlar ve koltuk altı soğuk soğuk terler. Kimilerinin saçlarında kepek sorunu başlar. Bu tatsız kepekler, adı “seboreik dermatit” olan, bir saç derisi hastalığına yol açabilir.
Strese dur demek mümkün mü?
Her şeyde olduğu gibi önce çok istemeniz gerekir. Sonra da hızlıca bir eylem planına geçilmelidir. Psikiyatriste gidin, spor ve meditasyon yapın, en önemlisi olaylara bakış açınızı değiştirin. Önerilen sayısız seçenekten hangisini isterseniz yapın ama stres yapmayın! Yaşamdaki stres kaynaklarından tam anlamıyla kurtulmak imkansızdır. Onlar hep orada olacaklar. Biri giderken diğeri gelecektir. Ancak tavsiyelere kulak kabartırsanız ve isterseniz kendinizi stresten korumanız mümkündür. Çağımızın günah keçisi strese neden bulmak çok kolayken yarattığı tahribatı atlatmak, ne yazık ki o kadar kolay değil…
İşte sizi stresten arındıracak bazı öneriler
- İmkansız olan hedeflere değil, mümkün olanlarına yoğunlaşın. Böylece yaşanacak güzellikleri ertelememiş olursunuz.
- Hareket edin, kaslarınızı esnetin, omuzlarınızı oynatın. Avuçlarınızı sıkıp açın. Eğer mümkünse o anda yürüyüşe çıkın. Bu hareketler stresle yükselen hormonları dağıtır ve doğal sakinleştirici etki yapar.
- Kendinizi çok sevin. Her şey sevmekle başlamaz mı? Ama stresi hiç sevmeyin!
- Canınızı sıkan bir şeyle karşılaştığınızda, birkaç defa derin nefes alın ve o anda sadece nefesinizi izleyin. Bu sizi kesinlikle rahatlatır.
- Hayatınızı incelemeye, kendinizi keşfetmeye emek verin. Stresi yaratan nedenleri bulmaya çalışın. İş, akrabalar, kişisel ilişkiler sorun yaratabilir veya kendinize gereğinden fazla sorumluluk yüklenmiş olabilirsiniz.
- Sizi rahatsız eden şeyler hakkında konuşun. Sıkıntıları dostlarınızla paylaşınca rahatlarsınız. Anlatırken yaşamınıza dışarıdan bakma fırsatı bulursunuz. Böylece bazı şeylerin aslında o kadar da önemli olmadığını keşfedebilirsiniz.
- Samimiyetle ‘hayır’ demeyi öğrenin, bu son derece dürüst bir davranıştır. Aşırı fedakarlık zaman içinde ‘bedel’ ödetir.