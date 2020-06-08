Stresle yaşamaya mecbur muyuz?

Her gün sayısız olay gerginliğe, paniğe, üzüntüye, tepkilere neden olur. Stresin nedenlerini sıralamak çok kolay ama tahribatını atlatmak ne yazık ki çok zor!

Stres altındayken vücudumuzda neler olur?



Stres altındayken hormon seviyeleri yükselir, gözbebekleri büyür, kalp daha hızlı çarpmaya başlar, kan basıncı artar, kaslar sertleşir ve karaciğer enerji sağlamak için molekülleri şekere çevirmeye başlar. Bu durum ciltte, özellikle burun ve çenede kızarıklığa neden olur. Derken bu kızarıklıklar kaşınmaya başlar ve daha sonra yara haline gelebilir. Yoğun stres, alerjik reaksiyonları da beraberinde getirebilir. Ayrıca ter bezlerinin de fazla çalışmasına neden olur. Avuçlar ve koltuk altı soğuk soğuk terler. Kimilerinin saçlarında kepek sorunu başlar. Bu tatsız kepekler, adı “seboreik dermatit” olan, bir saç derisi hastalığına yol açabilir.

Strese dur demek mümkün mü?



Her şeyde olduğu gibi önce çok istemeniz gerekir. Sonra da hızlıca bir eylem planına geçilmelidir. Psikiyatriste gidin, spor ve meditasyon yapın, en önemlisi olaylara bakış açınızı değiştirin. Önerilen sayısız seçenekten hangisini isterseniz yapın ama stres yapmayın! Yaşamdaki stres kaynaklarından tam anlamıyla kurtulmak imkansızdır. Onlar hep orada olacaklar. Biri giderken diğeri gelecektir. Ancak tavsiyelere kulak kabartırsanız ve isterseniz kendinizi stresten korumanız mümkündür. Çağımızın günah keçisi strese neden bulmak çok kolayken yarattığı tahribatı atlatmak, ne yazık ki o kadar kolay değil…

İşte sizi stresten arındıracak bazı öneriler

