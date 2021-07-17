Soya ürünlerini tüketmek bize ne fayda sağlar?

Soyanın bilinen faydaları

- Kasları güçlendirme, yağları eritme

100 gram soya fasulyesinde, 40 gram protein bulunuyor. Hatta granüle edilmiş bazı soya ürünlerinde, protein oranı % 50-55 kadar. Aynı miktar ette 18 gr, balıkta 25 gr, yumurtada 12 gr, peynirde 25 gr, sütte 5 gr. protein var.

Proteinlerin; kasların oluşmasında, hücre yenilenmesinde, sindirim ve solunum sisteminin çalışmasında, belirli hormonların üretilmesinde ve enerji kaynağı olarak, yaşamsal bir önemi var. Soya proteininden, özellikle vücuttaki kas kütlesini arttırmak ve yağları eritmek için yararlanılıyor.

- Tümör oluşumunu yavaşlatma-geciktirme

Soya ürünleri çok zengin bir izoflavon içeriğine sahiptir. İzoflavonlar kadınlık hormonu olan östrojen çok benzeyen özellikler taşırlar. Bu izoflavonlar (genistein- daidzein) hormonal kökenli hastalıkların ve tümörlerin ortaya çıkmasını önler. Genistein, tümörlerin büyümesine neden olan “tyrosin kinase” adlı bir proteini bloke eder. Mercimek, bezelye ve kabak çekirdeğinde de izoflavonlar var ama soya kadar zengin değildirler.

- Kolesterol ve kalp hastalıklarını azaltma

1999 Yılında FDA, soya ürünlerinin kalp hastalıklarını ve kötü kolesterol olarak bilinen LDL’yi düşürdüğünü kabul etti. Yapılan bir çalışma, 9 hafta süre ile günde 25 gram soya proteini alan insanların, LDL seviyelerinde ortalama % 5-% 11 düşüş olduğunu gösterdi. Hiç de azımsanmayacak bir etki!

- Kemik yapısını sağlamlaştırma

Soya proteini, hayvansal proteinlere oranla, kalsiyumun daha fazla tutulmasını (%50) sağlıyor. 1998 yılında saygın bir tıbbi dergide yayınlanan bir makaleye göre, günde 40 gr. soya proteini alan kadınların, bel kemiği yoğunluğunda önemli bir artış olduğu belirtiliyor. Kemik erimesi (osteoporoz) tedavisi olanlar bunun değerini gayet iyi anlarlar.

- Menopoz problemlerinde azalma

Soya isoflavonları menapoz sendromlarını da azaltıyor. Bir başka çalışma, günde 45 gr soya unu alan kadınların sıcak basmalarında %40 azalma olduğunu gösteriyor.

Bu ürünleri ne kadar tüketmemiz gerektiği de ayrı bir konudur. Araştırmacılar günde 100 mg dan fazla alınmaması gerektiğini belirtiyorlar. Soya ürünlerini farklı şekillerde de bulabilirsiniz. Soya fasulyesi, soya sütü, tofu (soya peyniri), soya filizi, soya sosu, texture edilmiş soya eti veya kıyma olarak, granül veya soya unu şeklinde...