Sivilcelerden ne yaparak uzak kalınabilir?

Sivilce sadece ergenlik sorunu mudur?

Genelde sivilceler ilk ergenlik döneminde görülmeye başlar. Ama sonrasında stres, aşırı ilaç kullanımı, enfeksiyonlar, kötü hijyen şartları, yanlış kozmetik kullanımı ve erkeklerde sakalda görülen kıl dönmeleri sivilcenin sebepleri arasında sayılabilir.

Sivilceleri azaltabilmek için bir diyet var mıdır?

Kısaca insülin direncini artıran tüm gıdalar sivilce yapar. Beslenmenin önemi cilt sağlığında inkar edilemez şekilde önemlidir.

Güneşten koruyucular sivilce yapar mı?

Artık tek çeşit güneşten koruyucular yok. BB, CC ve DD gibi çeşitlere sahip güneş koruyucuları ile cildimize en uygun olanı seçmek kolay. Ayrıca sivilceli ciltler için özel çıkarılmış kremlerde mevcut. Ama sıradan, özelliği olmayan güneş koruyucuları siyah noktada, sivilcede yapabilir.

Sivilcelerimi kurutmak için güneşlensem çare olur mu?

Güneş kısmi olarak sivilceli bölgede peeling etkisi yapabilir. Ama yağlı bölgeyi kurutacağı için aynı zamanda lekenin oluşmasına sebep olur. Güneş güçlü bir ışık kaynağıdır. Özellikle de kırmızı ten rengine sahip kişiler güneş ışınını daha fazla çekip, daha çok sorun yaşayabilirler.

Sivilce izlerinden kurtulmak mümkün müdür?

Sivilce izleri kırmızı, kahverengi ya da çikolata renginde olabilir. Bu izlerden kurtulmak için; peeling, mikrodermabrasiyon, fraksiyonel lazer, CO2 lazer, iğneli RF, dolgu, mezoterapi, dermaroller rahatlıkla uygulanabilir.

Sivilce düşmanı yiyecekler

Baklagillerle zenginleştirilmiş, meyve ve sebze açısından zengin sağlıklı beslenme cilde çok iyi geliyor. Sivilcesiz, sağlıklı bir cilt için yenmesi gerekenler: Elma, enginar, badem, fındık, tatlı kavun, barbunya, mercimek, kuşkonmaz, fasulye, armut, yoğurt, domates, ıspanak, ay çekirdeği, kiraz, vişne, kabak, kereviz, brokoli, brüksel lahanası, mantar, zeytin, zeytinyağı, istiridye, karnabahar, nohut, balık - kabuklu deniz ürünleri, somon, nar, hindi. Ayrıca, kahve yerine yeşil çay içmek, günde 8-10 bardak su tüketmek, ıhlamur ve rezene gibi bitki çayları içmek de sivilce oluşmasını engeller.

Sivilce yapan yiyecekler

Çikolata, dondurma, sosis ve dondurulmuş hazır et yemekleri, Muz, ekmek, kek, şekerleme, kurabiye, mısır, patates kızartması, sosisli sandviç, pirinç, pizza, makarna, margarin, meyve suları, puding, krakerler-cipsler, pasta, krem peynir, kızarmış yiyecekler, tatlı içkiler sivilce oluşumunu hızlandırır.