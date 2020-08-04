Sıkça karşılaşılan tırnak rahatsızlıkları ve çözümleri

İşte bu yazıda bu sorulara cevaplar bulmaya çalışacağız.

Tırnak batması



Tırnak batması son derece tatsız bir durumdur. En çok ayak başparmaklarında görülür. İnsanın canını çok acıtır ve bazen de iltihaplanabilir. Bu durumda ayakkabı giymek işkence haline gelir, hatta yalınayak yürümek bile çok sıkıntı verir. Yürümek, terlik giymek bir yana, tırnak iltihaplandığı zaman, durduğu yerde zonklar.

Tırnak batmadan önce bir köşesinde dikensi bir uzantı oluşur. Bu uzantı tırnak köşesindeki deriye batar ve sonra kopar. Matriksten (tırnağın büyümeyi sağlayan kısmı) ayrılan bu tırnak parçası, yabancı bir cisim gibi davranır ve deri buna reaksiyon gösterir.

Tırnak batması genellikle aşağıdaki nedenlerle olur.

Travma (ayağa uygun olmayan sıkı, sivri ve dar burunlu ayakkabıların sürtünmesi),

Kesim hatası (yanlış kesilen tırnak kenarı, tırnak kıvrımına bir diken gibi batar),

Tırnak yapısı (doğal yapısının kıvrık ve kalın olması),

Onikomikoz denilen, “tırnak mantarı” hastalığı sonucunda, tırnakların deforme olup kalınlaşması tırnak batmasına zemin hazırlar.

Peki, ne yapabilirsiniz?



Ayaklarınızı ılık sabunlu su içinde dinlendirip tırnaklarınızın yumuşamasını bekleyin. Hatta mümkünse soğuyan ilk suyu döküp, yeniden ılık su hazırlayarak bu süreyi biraz uzatın. Tırnaklar yumuşayınca, köşelerini temiz, ince bir havlunun ucuyla veya pamuktan yapacağınız bir fitil yardımıyla dışarı çıkarmaya çalışın. Sonra da pamukla tırnak plağı altına destek yapın. Böylece tırnağın battığı yere tekrar değmesine engel olursunuz. Uzayan tırnak yolunu buluncaya kadar, bu uygulamaya devam etmek gerekir.

Köşeler uzayıp kurtarıldıktan sonra tırnaklar düz olarak kesilmelidir. Özellikle ayak tırnaklarınızı keserken köşeleri sürekli dışarıda tutmalısınız.

Tırnaklarınız batmaya meyilli olduğu sürece, geniş, rahat kalıplı ayakkabılar giyin.

Tırnak bir kere battıktan sonra onunla biraz uğraşmak gerekir. Saydığım bazı tedbirleri kendiniz alabilirsiniz veya deneyimli ve titiz bir manikürcü size yardımcı olabilir. Ancak, iltihaplanma, kızarma, şişme gibi şiddetli durumlarda bir cilt doktoruna başvurulması gerekir.

Tırnak kırılması

Tırnaklarınız sıklıkla kırılıyorsa, sorumlusu periferik dolaşım bozukluğu veya demir eksikliği olabilir. En iyi bilinen dış etkenlerden biri ise ellerin sürekli olarak suyla (özellikle alkali suyla) temas etmesidir.

Tırnaklarınızdaki nem kaybına da dikkat etmelisiniz. Bir tırnağın karakteri, su içeriğine bağlı olarak önemli farklar gösterir. Normal bir tırnakta yaklaşık olarak yüzde 18 oranında su bulunur. Ellerinizi uzun süre suda tuttuğunuzda, tırnaklarınız nem kaybeder. İçindeki su hacmi azalan tırnak, gevrek bir karakter alır ve kolayca kırılır.

Uzatılan tırnaklarda, uzun kısımların her iki yüzeyi de atmosfere maruz kaldığından, bu tırnaklar daha kuru ve gevrek olurlar. Sık sık ıslanıp sonra kuruyan tırnakların su içeriği de sürekli değişir. Bu iki etken bir araya gelince, uzun tırnaklar çok daha kolay çatlar ve kırılır. Bu sorundan kurtulmak ve korunmak için ellerinizi suya çok fazla sokmayın, tırnaklarınızı kısa kesin ve geceleri gliserinli preparatlar kullanın.

Tırnaklarda tabakalanma



Tırnakların serbest kenarları bazen tabakalar halinde kalkar (lameller distrofi). Sorunun başlangıcı bazen bir travmaya bağlanabilir ama en önemli neden, yine tırnakların sık sık ıslanması, kuruması ve bu arada su kaybetmesidir. Yaz aylarında kışa oranla daha sık görülür. Tırnak cilaları, cila çıkarıcılar ve aşırı manikür de sebepleri arasında yer alır. Bu sorundan yakınıyorsanız, ellerinizi sık sık suya sokmaktan kaçınmanızı önereceğim. Ayrıca bu durumda tırnak cilalarını da kesinlikle kullanmamalısınız. Bazı doktorlar kalsiyum alınmasını tavsiye ederler. Ancak bunun fazla bir etkisi yoktur. En etkili tedavi, haricen gliserinli preparatlar kullanarak, tırnağınızı nemlendirmenizdir.

Şeytan tırnağı



Şeytan tırnağı daha çok tırnak yiyenlerde görülür. Nedeni bazen küçük travmalar da olabilir. Genellikle ağrılıdır. Şeytan tırnaklarını sivri uçlu ve küçük bir makasla dibinden keserseniz, sıkıntınız ortadan kalkar. Enfeksiyon görülürse, antiseptik bir madde uygulanması gerekir.