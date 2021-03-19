Sigara bırakma günü yarın değil bugündür

İlaç tedavisi devam ederken de uygulayabileceğiniz bazı öneriler ile işleri daha kolay hale getirebilirsiniz.

- Her gün en az 30 dakika yürüyün.

- Kendinize sigara içmeyen ya da bırakmaya çalışan bir arkadaş bulun. Bu arkadaşınızla her gün irtibata geçerek yaptığınız yürüyüşleri ve diğer olumlu hareketlerinizi paylaşın.

- Çevrenizde sigara içilmeyen bir alan oluşturun. Vaktinizin çoğunu sigara içen kişilerle geçirirseniz alışkanlıktan kurtulmakta zorlanırsınız. Çevrenizdekileri de sigarayı bırakmaya davet edin, bu önerinizle ilgilenmezlerse kibarca yanınızda ya da evinizde sigara içmemelerini talep edin.

- Bir taahhütte bulunun hatta eşinizin, çocuğunuz ya da yakın arkadaşlarınızın da imzalayacağı bir sözleşme hazırlayın. Başkalarının önünde sigarayı bırakacağınız ve kimsenin sizi bu kararınızdan vazgeçiremeyeceği sözünü vermeniz motivasyonunuzu artıracaktır.

- El veya ağız alışkanlıklarını özleyebilirsiniz. Şekersiz sakız ya da kereviz sapını ağız alışkanlığınız için kullanabilirsiniz. Parmaklarınızı meşgul etmek için bileğiniz etrafına lastik bir bant takın ve onunla oynayın.

- Dikkatinizi başka şeylere verin. Canınız çok sigara çektiğinde, sigara içemediğinizi düşünmeyin. Hemen yerinizden kalkın ve kafanızı dağıtacak başka bir konuya yönelin. Sizi sigaradan uzak tutacak herhangi bir şeyle ilgilenmeye çalışın.

Sigarayı bırakmaya karar verdiğinizde vücudunuzda neler değişmeye başlayacak?



20 dakika sonra: Tansiyon ve nabız normal düzeye iner.

8 saat sonra: Kandaki oksijen düzeyi normal seyreder.

24 saat sonra: Kalp enfarktüsü tehlikesi azalmaya başlar.

48 saat sonra: Sinir uçları kendini yenilemeye başlar.

2 haftadan 3 aya kadar: Dolaşım dengesi düzelir, akciğer fonksiyonu yüzde 30 oranında iyileşir.

1 aydan 9 aya kadar: Öksürük krizleri ve yorgunluk azalır. Akciğer bir nebze olsun temizlenir.

1 yıl sonra: Koroner kalp hastalığı riski yüzde 30 azalır.

5 yıl sonra: Akciğer kanseri ve kalp enfarktüsü riski yüzde 30 azalır, nefes ve yemek borusu ile mesane kanseri riski yüzde 50 azalır.

10 yıl sonra: Akciğer kanseri riski yüzde 50-100 oranında azalır.

15 yıl sonra: Koroner kalp hastalığı riski hemen hemen sigara içmeyenler kadar olur.

Sigaranın vücudunuza bunları yapıyor!

Sigarayı bıraktıktan sonra tam anlamıyla sağlıklı bir insan olabilmek için 15 yıla ihtiyacınız var. İnsan ömrü tahmin ettiğimiz kadar uzun değil 80 yaşına kadar yaşadığınızı düşünürsek yaşamınızın %20’sini sigaranın açtığı zararı tamir için uğraşacaksınız. Cildinizin mat, lekeli ve renksiz olması hem sizi mutsuz edecek hem de sosyal yaşamda sizi memnun etmeyecektir. Sigaranın açtığı zararları sınıflamaya çalışsak, cilde, iç organlara, psikolojinize gibi birçok etmene ayrılır. Aynı şekilde tedavisi için de çeşitli uygulamalara başvurmak gerekiyor. Bugün iyi bir karar vermek hayatınıza anlam katmak istiyorsanız, sigarayı bırakarak başlayabilirsiniz.