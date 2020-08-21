Ruha detoks yaptırılır mı?

Sizi yoran kişilerden uzaklaşmalı, geçmişte yaşanan olayları tarihin tozlu raflarına koymalı ve mümkünse bir daha düşünmemelisiniz. Bu yüzden meditasyon teknikleri ile amaçlanan temel felsefe zihninizi düşüncelerden arındırmak ve kafanıza takılan sorunları uzaklarda bırakmaktır.

Ruhsal detoks uygulama zamanınızın geldiğini nasıl anlarsınız?



1 - Kendinizi hasta ve güçsüz hissediyor musunuz?

2 - Ruh halinizde sık sık dalgalanmalar oluyor mu?

3 - Saçlarınızda cansızlık, kuruluk ve aşırı dökülme var mı?

4 - Sabahları zor uyanıyor musunuz?

5 - Enerjiniz düşük ve hareket etme isteğiniz az mı?

6 - Konsantre olmakta zorlanıyor musunuz?

7 - Geceleri uykusuzluk çekiyor musunuz?

8 - Süreklilik gösteren soğuk algınlıkları ve enfeksiyonlar yaşıyor musunuz?

9 - Üzgün ve stresli olduğunuzda daha mı çok yemek yiyorsunuz?

10 - Düzenli olarak şekerli, çikolatalı ve kolalı ürünler tüketiyor musunuz?

11 - Cildinizde sivilce, kaşıntı, dökülme, akne, egzama oluşuyor mu?

12 - Yalnızlık, içinize dönme, kabullenme ve dinginlik ihtiyacı hissediyor musunuz?

Yukarıda saydığımız 12 maddeden en az 8’ne evet diyorsanız ( ama kendimize yalan söylemek yok, olduğumuz gibi kabul ediyoruz) sizin de ‘’ruhsal detoks’’ yapma zamanınız geldi de geçiyor demektir.

Peki, ruhsal detoks nasıl yapacağız?



- Yalandan ve olumsuz sözcüklerden uzak durun.

- Günlük tutun; yatmadan önce hislerinizi yazıya dökün.

-Evinizi ve ofisinizi temizleyin, fazlalıklara ve kullanmadıklarınıza veda edin. Onları ihtiyacı olanlara verin.

- Nefesinize odaklanın. Derin nefesler alın. Nefes alırken yenilendiğinizi, verirken de tüm eski olumsuz his ve düşünce kalıplarından arındığınızı düşünün.

- Güne sevgi, minnet, mutluluk gibi yüksek titreşimli duyguları gününüze davet ederek başlayın.

- Aklınıza geldikçe şu cümleyi tekrarlayın: "Seviyorum ve seviliyorum."

- Yanlış, doğru, güzel, çirkin, günah vb. kavramları sizin için ne ifade ediyor ve bunlara dair bilgileri nerelerden öğrendiniz, sorgulayın!

- Çocukluğunuzu, hayattaki dönüm noktalarınızı, amacınızı, hayata yüklediğiniz anlamı sorgulayın.

- Güven verin, güvende hissedin. Verdiğiniz sözleri yerine getirmeye çalışın.

- Öfke, kuruntu, kıskançlık, karamsarlık, hüzün, acı ve kontrolcülük gibi reaktif duygulardan uzak dururken kılavuzunuz sevgi olsun.

- Kendinize ve etrafınıza karşı katı, kaba ve yargılayıcı olmak yerin; şeffaf, yalın, şefkatli, nazik, kabullenici ve yapıcı olmayı sürekli deneyin.

- Bugüne kadar ertelediklerinizin bir listesini çıkartın ve bunları sırasıyla gerçekleştirmeye başlayın.



Unutmayın ki, hiçbir şey karşılıksız kalmaz, düşündüğünüz ve hayata geçirdiğiniz tüm güzellikler, size ihtiyaç duyduğunuz anda geri dönecektir.