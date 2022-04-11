Ramazan'da kilo almamak mümkün mü?

İftar ve sahurda da sabırlı olmalısınız!

Tabii oruç tutmak tek boyutlu bir olay değildir. Manevi ve sosyal yönü var, iradeyi sınıyor, insanın özgüvenini artırıyor. Gelgelelim, bu iradeyi iftar ve sahur sırasında da korumak gerek. Dikkat edilmezse, oruç tutmak; kalp ve damar hastalıklarını, diyabeti, mide ve sindirim sorunlarını tetikleyebilir, su ve kas kaybına yol açabilir dolayısıyla sağlığınızın bozulmasıyla sonuçlanabilir. Kilo kaybı ise neredeyse imkansız sayılır.

Peki kilomuzu ramazan ayında nasıl koruyabiliriz?

Kilonuzu korumanız mümkündür. Bunun için, yediklerimize çok dikkat etmemiz gerekir. Orucu açtığınızda ilk önce su içmeli, ağır yemeklerden kaçınmalı ve lokmalarınızı iyice çiğneyerek yutmalısınız. Ayrıca yemeklerde katı yağ, unlu-yağlı soslar kullanmamaya, donmuş veya toz haline getirilmiş katkılı yiyeceklerden kaçınmaya özen göstermeliyiz.

Sağlıklı bir iftar menüsü nasıl olmalıdır!

İftar için örnek bir menü vermek gerekirse;

1 kase taze çorba (unsuz-kremasız)

1 porsiyon zeytinyağlı sebze yemeği

Dönüşümlü olarak; ızgara veya haşlanmış tavuk eti, haftada 1—2 defa balık, bir defa kırmızı et veya kıymalı yemek, 2 defa kuru fasulye-nohut-mercimek veya soya fasulyesi. Her öğünde çeşitli malzemelerden hazırlanmış (marul-lahana-domates-maydanoz-roka gibi) zengin bir salata. Salatayı 1 kaşık sirke ile tatlandırırsanız, hem hazmı kolaylaştırır, hem de sindirim sistemini arındırmaya ve yağları yakmanıza yardımcı olur.

Yağsız yoğurt-semizotlu cacık (Hatta yoğurdunuza 1 tatlı kaşığı keten tohumu ilave ederseniz daha da iyi olur)

1-2 dilim ince kepekli ekmek.

İftardan 2 saat kadar sonra 1-2 porsiyon meyve ve birkaç tane ceviz.

Çay, kavhe ve sigaraya itibar etmemek gerekir.

Sahurda ne yapmalıyız?

Ramazan ayında en fazla sıkıntı yaşadığımız öğün sahurdur. Sahur için genellikle iftardan artan yemekleri tercih ederiz. Bir de gün boyunca acıkacağımız korkusuyla, fazla yemeye çalışırız. Bu kadar yediğimiz yetmezmiş gibi, ardından tekrar yatağa gireriz! Bütün bunlara hiç gerek yoktur. Ne yersek yiyelim, en geç 3-4 saat sonra midemiz boşalacaktır. En iyisi mercimek, yulaf gibi bir tahıl çorbası veya sebze çorbası içip yanında kepekli ekmek yemektir. Tarhana çorbası da olabilir. Yanında birkaç zeytin ve yoğurt yiyebilirsiniz. Bir iki tane kuru erik veya kuru kayısı ile tatlı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Sahur için ideal menü kahvaltı olabilir mi?

Sahur için diğer seçenekte kahvaltı yapmaktır. Örneğin yağsız bir tost ile ayran içebilirsiniz. Veya beyaz peynir, domates-salatalık, bir kaşık zeytinyağı, zeytin ve kepekli ekmekten oluşan hafif bir kahvaltı edebilirsiniz. Bu saatte sucuk-pastırma-sosis-salam gibi malzemelere yüz vermeyin. İnanın önerdiğim menüler sizi etli dolmadan yada börekten daha tok tutar.

Ne kadar su içmek gerekir?

Ayrıca her zaman olduğu gibi, oruç tutarken de su tüketimine dikkat etmeliyiz. İftar ile sahur arasında su bardağını yanımızdan hiç ayırmamalıyız. Sık aralıklarla azar azar su içmeye gayret etmeliyiz. İftarda da, sabah sahura kalktığımızda da, her şeyden önce bir bardak su almalıyız.

Fiziksel aktivitesiz kilo kontrolü zordur!

Ramazan boyunca yediklerimize ne kadar dikkat edersek edelim, metabolizma yavaşladığı için kilo alma ihtimali artar. Bu nedenle fiziksel aktivite daha büyük önem kazanır. Günde yarım saatlik tempolu bir yürüyüş bile metabolizmayı canlandırmaya yardımcı olur. Hatta göze alabilirseniz, sahurdan sonra yatağa girmek yerine, yarım saatlik bir yürüyüşe çıkın. İşe gitmeyenler öğlende biraz şekerleme yapabilirler, çalışanlar ise akşamları erken yatarak sabah uykusunu telafi edebilirler. Bir deneyin, çok hoşunuza gideceğine ve kendinizi daha zinde hissedeceğinize eminim.