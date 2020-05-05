Mucize besin bal ile pratik maskeler

Cilt bakımı için pahalı kozmetiklere ihtiyacımız olduğunu sanmayın. Daima elimizin altında bulunan en sıradan malzemeler bazen harikalar yaratır. Özellikle bal ayrıcalıklı bir maddedir. Cildimizin ihtiyacı olan her şeyi içinde barındırır. En yararlı vitaminler, mineraller, mikro besin maddeleri, enzimler ve organik asitlerle doludur. Son derece zengin bir glikoz, fruktoz, magnezyum, potasyum, kalsiyum, sodyum, demir, fosfat, B1, B2, B6, B3, B5, C vitaminleri, çinko ve iyot deposudur. Bu besleyici maddeler deriyi güçlendirir ve yumuşatır.

Bal doğal bir nemlendiricidir



Öte yandan balın başka bir özelliği de nem tutucu bir madde olmasıdır. Cildimize bal sürdüğümüzde hem var olan nemi korur hem de dışarıdan nem toplayarak cilde verir. Bu nedenle bal maskeleri cildi gerginleştirir, esnekliğini artırır ve ince kırışıkları hafifletir. Kan dolaşımını uyardığı için cilt tonunu geliştirir. Bal eskiden yaralara sürülürdü. Çünkü bal sayesinde tahriş olan deri kurumazdı. Bandaj değiştirmek ağrısız ve kolay olurdu. Ama daha da önemlisi, cilt ile temas eden balda, glikoz oksidaz yavaş yavaş hidrojen perokside dönüşerek etkili bir dezenfektan oluşturur.

Bal cildi yatıştırır



Bal cildimizi nemlendirir, kendini yenilemesine yardımcı olur, besler, yatıştırır, gerginleştirir, kan dolaşımını uyarır ve iltihaplanmaları giderir. Bir cilt maskesinden daha fazla ne bekleyebiliriz ki...

Mucize etkili ballı maskeler



Olabilecek en sade bal maskesi için göz çevresi hariç tüm yüzünüze ve boynunuza bal sürüp 15 dakika bekleyin. Sonra ılık suyla durulayıp yumuşak bir havlu ile kurulayın. Balı kolayca yaymak için parmaklarınızın ucunu su ile ıslatabilirsiniz

Dilerseniz, bal maskesinden sonra yüzünüzü önce sütle yıkayıp ardından su ile durulayabilirsiniz. Bu işlem gözenekleri sıkıştırır.

Daha da etkili bir süt ve bal maskesi elde etmek için 2 kaşık bal ile 2 kaşık sütü karıştırın.

Balı daha pek çok madde ile karıştırmak mümkündür. Avokado, kil, sirke, elma, muz ve zencefil vb. Bal cildimize o kadar yararlıdır ki bizi asla düş kırıklığına uğratmaz.

Gençleştiren ballı maske



Bir yemek kaşığı bal, bir yumurta beyazı, bir çay kaşığı gliserin ile bir fincan unu karıştırırsanız gençleştirici bir maske elde edersiniz. Yalnız bu karışımı yüzünüzde 15 dakikadan fazla tutmayın.

Ballı göz maskesi

Göz çevresini sakinleştiren en güzel formüllerden birisi yoğurt ve bal maskesidir. 1 çay kaşığı sade yoğurt ile 1 çay kaşığı balı iyice karıştırıp gözlerinizin altına sürün. 15 dakika bekleyin, ardından ılık su ile yıkayın.

Parlak saçlar için ballı maske



Saçlarınızın daha canlı ve parlak olması için 4 fincan ılık suya 1 çay kaşığı bal karıştırıp güzel bir saç maskesi yapabilirsiniz. Saçlarınız sarı ise karışıma limon da ilave edebilirsiniz.