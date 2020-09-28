Maske takarken cilt bakımı nasıl yapılır?

İşte cildinizi sağlıklı tutmak için bazı ipuçları...

Maskelerin cilt üzerindeki etkisi

Yüz maskeleri, cildinizin nem miktarını artıran kapalı bir ortam oluşturur. Bu aşırı nem, market alışverişi sırasında veya tıbbi bir randevu sırasında olduğu gibi kısa bir süre için maske takıyorsanız bir sorun yaşatmaz. Ancak saatlerce maske takıldığında, aşırı nem burun köprüsü, çene veya yanaklarda çatlamalara ve tahrişe neden olabilir.

Özellikle de akne, rozasea, perioral dermatit, egzama veya alerjik kontakt dermatit geçmişiniz varsa, uzun süreli yüz maskesi taktığınızda durumunuzun kötüleştiğini fark edersiniz. Yine bazı kişilerde maskenin elastik bantlarından kaynaklı kulaklık arkasında tahriş veya sürtünme gelişebilir.

Doğru maske seçmelisiniz

Maske alırken uygunluk ve malzeme önemlidir. Burnunuzdan kaymaması ve konuşurken çenenizde kalması için yeterince sıkı olmalıdır. Ayarlanabilir kulak bantları daha rahat olabilir ve kulaklarınızın arkasındaki tahrişi azaltabilir.

Cilt sorunlarını önleme

Çatlakları ve tahrişi önlemek için yapabileceğiniz en önemli şey, cildinizi temiz ve nemli tutmaktır. Maskenizi takmadan önce ve sonra, yüzünüzün pH dengesini sağlamak için uygun bir temizleyiciyle; yağı, kiri ve makyajı nazikçe temizleyin. Ardından cildinize nazik, kokusuz, komedojenik olmayan bir nemlendirici uygulayın. Sizin için doğru seçeneği bulmak için etikette noncomedogenic, nonclogging veya nonacnegenic kelimelerini kontrol edin. Maskelerden kaynaklanan tahrişi önlemek için cilt bariyerini onarmaya yardımcı olabilecek bileşen olarak dimetikon veya seramid içeren nemlendiricileri de özellikle arayın.

Cildinizdeki çatlak ve kırışıklıklar için çinko oksit kullanın. Bu ürün reçetesiz olarak macun, merhem, krem, sprey, losyon ve pudra gibi birçok farklı formda mevcuttur. Elastik bantlı maskeniz kulaklarınızın arkasında sürtünmeye neden oluyorsa düğmeli saç bandı takmayı düşünün.

Maske bölgesinde sivilce oluşumunu önlemek için şu önlemler yardımcı olacaktır:

- Yüzünüzü sivilce önleyici sabunla yıkayın; benzoil peroksit ve salisilik asit gibi bileşenler faydalı olacaktır.



- Kimyasal olmayan bir tonikle yüz temizliğinizi yapın.



- Evdeyken, teninizin nefes almasına izin verin. Yalnızsanız ya da ailenizle birlikte yaşıyorsanız maske takmayın.



- Makyaj yapmaktan kaçının.



- Tek kullanımlık maske kullanıyorsanız, bunları günde birkaç kez değiştirin ve her kullanımdan sonra atın.